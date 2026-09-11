Olcsóbb lehet a napraforgóolaj Ukrajnában

Akár három hónapon belül csökkenhet a napraforgóolaj bolti ára Ukrajnában, amennyiben fennmaradnak a jelenlegi exportkorlátozások és a tengeri kikötők blokádja – írja az rbc.ua.

Tarasz Viszockij agrárpolitikai és élelmezési miniszter szerint szeptemberben már csökkent a napraforgómag ára, mivel az export nehézségei miatt többlet alakult ki a hazai piacon.

A miniszter szerint ennek hatása a kiskereskedelmi árakban késéssel jelentkezik. Ha az exportlehetőségek továbbra is korlátozottak maradnak, a napraforgóolaj ára mintegy három hónap alatt mérséklődhet.

Az idei évben Ukrajnában több mint 12 millió tonna napraforgómag betakarítására számítanak. Emellett mintegy 4 millió tonna szója és 4 millió tonna repce termését várják, így az olajos növények össztermése elérheti a 20 millió tonnát.

A napraforgómag és az olaj exportját ugyanakkor jelentősen nehezíti, hogy az orosz támadások következtében július vége óta nem működnek teljes kapacitással az odesszai kikötők. A Duna menti kikötők, a nyugati vasúti átkelők és a közúti szállítás jelenleg nem képesek kiváltani a tengeri útvonalakon korábban szállított árumennyiséget.

A tengeri export problémái az ukrán gazdaság bevételeire is hatással vannak: a jegybank becslése szerint az év második felében az ország akár 2,5 milliárd dollárnyi exportbevételtől eshet el.

A helyzetet tovább nehezítheti, hogy szeptember 10-én orosz támadás érte a Bunge nemzetközi vállalat Olejna üzemét Dnyipróban, amelynek működését a csapás miatt felfüggesztették.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →