17 éves ungvári futballista igazolt az ukrán élvonalba

A 17 éves ungvári Makszim Kicsun a Kijev megyei Kolosz labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A fiatal játékos sikeresen átesett az orvosi vizsgálaton, majd szerződést írt alá az ukrán élvonalban szereplő klubbal.

Kicsun Ungváron született, és a kárpátaljai labdarúgásban nevelkedett. Utánpótláskorúként a helyi SZDJSOR-ban (Olimpiai Tartalékok Speciális Gyermek- és Ifjúsági Sportiskolája), a Minaj akadémiáján, valamint a Munkács csapatában is futballozott.

A játékos 2024-ben, az Ungvári FC színeiben mutatkozott be a felnőtt mezőnyben az Ukrán Kupa Prikarpattya elleni mérkőzésén. Ezzel a torna modern kori történetének legfiatalabb játékosa lett.

Kicsun összesen 41 mérkőzésen lépett pályára az Ungvár színeiben a másodosztályban és az Ukrán Kupában. Ez idő alatt négy gólt szerzett és öt gólpasszt adott.

A fiatal futballista 2025 júliusában első alkalommal kapott meghívót az ukrán U19-es válogatottba.

A Kolosz a Kijev megyei Kovalivka települést képviseli, és az ukrán Premier League-ben szerepel. A klubot 2012-ben alapították, a legmagasabb osztályban pedig a 2019/20-as idény óta játszik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: ФК „Ужгород”

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