Az ukrán kormány megkezdte a költségvetési kiadások korlátozását 

Az ukrán kormány a finanszírozási gondok miatt megkezdte a költségvetési kiadások korlátozását – mondta Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a parlament pénzügyi bizottságának csütörtöki ülésén az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint.

A tárcavezető szavai szerint már az idei év végére halasztotta a pénzügyminisztérium az összes olyan kiadást, amely nem elsődleges fontosságú, és nem érinti a biztonsági és védelmi szektort, illetve a szociális területet.

Rámutatott arra, hogy ha a képviselők nem fogadják el a nemzetközi partnerek által támasztott követelményeket teljesítő törvényjavaslatokat, akkor valósággá válhat az, hogy a bérek kifizetése késedelmet szenvedhet, ami szükségessé teheti, hogy a költségvetést pénzkibocsátásból finanszírozzák.

„Már kimerítettük a kommunikáció valamennyi szóbeli eszközét, ezért kénytelenek vagyunk a kiadások korlátozását alkalmazni” – mondta a miniszter.

Marcsenko hozzátette, hogy a kormány meghatározta a kiadások finanszírozásának rendjét korlátozott likviditás esetére. Kifejtette, hogy a források beérkezése esetén elsőként a biztonsági és védelmi szektort finanszírozzák, a többi kiadásra pedig csak akkor kerül sor, ha további források állnak rendelkezésre.

A korlátozások nemcsak az állami költségvetést, hanem a helyi költségvetéseket is érintik. Egyebek mellett felfüggeszthetnek támogatási programokat, a tőkeberuházásokat és más kiadásokat mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre elegendő likviditás a finanszírozásukhoz.

Hangsúlyozta, hogy ezek a korlátozások viszont nem érintik a szociális kiadásokat, de a kifizetések tényleges időpontja attól függ majd, mikor érkeznek be a források az egységes kincstári számlára. „Nem zárom ki, hogy késedelmekre kerülhet sor” – jelentette ki.

Hozzátette, a kormány arra számít, hogy sikerül elkerülni a bérek kifizetésének késedelmét, mivel ennek súlyos pénzügyi és társadalmi következményei lennének.

„Remélem, nem jutunk el a bérek kifizetésének késedelméig, mert az már valódi pénzügyi katasztrófa lenne, amelyet nehéz lenne megmagyarázni”

– mondta a miniszter.

Az egyik lehetséges forgatókönyvnek a költségvetés pénzkibocsátásból történő finanszírozását említette. „Nem zárjuk ki a költségvetés monetáris finanszírozásának lehetőségét, ami a hrivnya leértékelődésével, inflációval és minden egyéb negatív következménnyel járna. Meg kell érteni, hogy nem ülhetünk ölbe tett kézzel arra várva, hogy megérkezzenek a pénzek” – szögezte le Marcsenko.

Arra is figyelmeztetett, hogy a pénzkibocsátásból történő finanszírozás veszélybe sodorhatja Ukrajna együttműködését a nemzetközi hitelezőkkel. Szerinte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ilyen körülmények között nem tudná támogatni Ukrajna makrogazdasági stabilitását.

A pénzügyminiszter a napokban a Euronewsnak adott interjújában kijelentette, hogy Ukrajna nehéz télre készül az orosz csapások jelentős fokozódása közepette, és 32,6 milliárd dolláros finanszírozási hiánnyal néz szembe.

Forrás: MTI

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