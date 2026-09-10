Учителі відсьогодні можуть оформити відстрочку онлайн у Резерв+

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації онлайн у застосунку Резерв+ без подання додаткових документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони України.

«Крок за кроком цифровізуємо процеси, щоб зменшити бюрократію, людський фактор і зайве навантаження на ТЦК та СП», – зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

В МОУ зазначили, що відстрочка оформлюється на основі даних у державних системах, без додаткових документів. Щоб підтвердити право на відстрочку, система автоматично перевіряє інформацію в Автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту (АІКОМ) та Пенсійному фонді України (ПФУ).

Для оформлення відстрочки мають бути виконані такі умови: заклад освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи; педагогічне навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки; посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти; код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в даних ПФУ.

Тому важливо, щоб інформація про місце роботи, посаду та навантаження в цих системах була актуальною.

Щоб подати запит для оформлення відстрочки, у Резерв+ необхідно відкрити Резерв+ і натиснути «Сервіси» → «Запит на відстрочку», обрати категорію «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти», перевірити свої дані, підтвердити їх і подати запит.

Довідки чи інші документи завантажувати не потрібно – необхідні дані система перевірить автоматично. Після завершення перевірки користувач отримає сповіщення в застосунку. Якщо відстрочку оформлено, інформація про неї з’явиться в електронному військово-обліковому документі в Резерв+.

Якщо оформити відстрочку не вдалося, спочатку потрібно звернутися до адміністрації закладу освіти або працівника, відповідального за ведення даних в АІКОМ. Там слід перевірити, чи зазначений заклад як основне місце роботи, чи правильно вказане педагогічне навантаження та чи становить воно не менше ніж 0,75 ставки, чи коректно зазначена посада, а також ПІБ, дату народження, РНОКПП і код ЄДРПОУ роботодавця.

Якщо інформація в АІКОМ неправильна або застаріла, відповідальний працівник закладу освіти може її оновити. Після цього оновлені дані автоматично будуть доступними для перевірки права на відстрочку.

Якщо проблема стосується інформації про основне місце роботи в Пенсійному фонді України, потрібно звернутися до відділу кадрів або бухгалтерії свого закладу.

Якщо в самому Резерв+ відображається неактуальне місце роботи, потрібно подати запит на виправлення в застосунку: «Сервіси» → «Виправити дані онлайн» → «Неактуальне місце роботи».

Після оновлення даних потрібно подати запит на відстрочку в Резерв+ ще раз.

ukrinform.ua

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