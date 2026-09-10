Online is kérhetnek mozgósítás alóli halasztást a pedagógusok

Mostantól online is kérhetik a mozgósítás alóli halasztást az ukrajnai általános és középiskolák pedagógusai a Rezerv+ alkalmazáson keresztül. Az igényléshez nincs szükség további dokumentumok benyújtására – közölte Ukrajna Védelmi Minisztériuma.

A jogosultságot az állami nyilvántartásokban szereplő adatok alapján automatikusan ellenőrzik. A rendszer az Oktatásmenedzsment Automatizált Információs Komplexumában (AIKOM), valamint az Ukrán Nyugdíjalap adatbázisában található információkat veti össze.

A halasztás igényléséhez az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

az oktatási intézménynek az AIKOM-ban a pedagógus fő munkahelyeként kell szerepelnie;

a pedagógiai munkaterhelésnek el kell érnie legalább a 0,75-ös állást;

az érintettnek az általános és középiskolák pedagógusai közé tartozó munkakörben kell dolgoznia;

a munkáltató EDRPOU-kódjának egyeznie kell azzal, amely a Nyugdíjalap adatai szerint a pedagógus fő munkahelyéhez tartozik.

Fontos, hogy az AIKOM-ban és a Nyugdíjalap rendszerében szereplő adatok – így a munkahely, a munkakör és a munkaterhelés – naprakészek legyenek.

A halasztás igényléséhez a Rezerv+ alkalmazásban a „Szolgáltatások” → „Halasztási kérelem” menüpontot kell választani, majd meg kell jelölni a „Általános és középiskolák tanárai és egyéb pedagógiai dolgozói” kategóriát. Ezt követően az adatokat ellenőrizni és jóváhagyni kell, majd be lehet nyújtani a kérelmet.

A szükséges adatokat a rendszer automatikusan ellenőrzi, ezért igazolásokat és egyéb dokumentumokat nem kell feltölteni. Az ellenőrzés befejezése után a felhasználó értesítést kap az alkalmazásban. Jóváhagyás esetén a halasztás az elektronikus katonai nyilvántartási dokumentumban is megjelenik.

Ha a kérelem nem jár sikerrel, először az iskola vezetőségéhez vagy az AIKOM adatainak kezeléséért felelős munkatárshoz kell fordulni. Ellenőrizni kell többek között a fő munkahelyet, a munkakört, a legalább 0,75-ös munkaterhelést, valamint a személyes és munkáltatói adatokat.

Amennyiben az AIKOM-ban szereplő információk elavultak vagy hibásak, az intézmény illetékes munkatársa módosíthatja azokat. Ha a probléma a Nyugdíjalapnál nyilvántartott fő munkahellyel kapcsolatos, az iskola munkaügyi osztályához vagy könyveléséhez kell fordulni.

Ha a Rezerv+ jelenít meg elavult munkahelyi adatot, az alkalmazásban a „Szolgáltatások” → „Adatok online javítása” → „Elavult munkahely” menüpontban lehet jelezni a problémát.

Az adatok frissítése után a halasztási kérelmet ismét be kell nyújtani a Rezerv+ alkalmazásban.

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