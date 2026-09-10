Forrázás miatt égési sérüléseket szenvedett egy kétéves kislány a Huszti járásban. A baleset otthon történt, a 2 év 5 hónapos gyermekhez mentőt hívtak.

Az egészségügyi dolgozók másodfokú égési sérüléseket állapítottak meg a kislány arcán, nyakán és mellkasán, amelyek testfelületének mintegy 6 százalékát érintették. A szükséges ellátást követően a gyermeket további kezelésre a Huszti Járási Kórházba szállították.

A mentők arra figyelmeztetnek, hogy kisgyermekek mellett fokozott óvatossággal kell bánni a forró italokkal, edényekkel és vízforralókkal. Égési sérülés esetén az érintett testrészt hűvös, folyó vízzel kell hűteni, olajat, krémet vagy egyéb házi készítményt azonban nem szabad használni. Súlyosabb égési sérülés, illetve az arc, a nyak vagy a mellkas érintettsége esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

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