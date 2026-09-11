Erzsébet-táborban a nagycsaládosok

Idén első alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének fiatal tagjai részt vegyenek a zánkai Erzsébet-táborban. A Balaton partján eltöltött közel egy hét különleges élményt jelentett számukra, hiszen sokan most először tapasztalhatták meg egy ilyen nagyszabású tábor közösségi hangulatát és változatos programkínálatát. Hogy milyen élményekkel gazdagodtak a résztvevők, arról az alábbiakban Harangozó Ágoston Miklós személyes beszámolóján keresztül kaphatunk betekintést.

A KMNE fiatal tagjai egy csodálatos, élményekben gazdag balatoni kiránduláson vehettek részt. A vasárnaptól péntekig tartó zánkai Erzsébet-táborban 54 gyermek és 6 kísérő töltött együtt egy tartalmas és vidám hetet. A tábor ideje alatt a gyermekek számos érdekes és változatos program közül válogathattak. Sport, kulturális, közösségépítő és szabadidős foglalkozásokon vehettek részt, amelyek nemcsak szórakozást nyújtottak, hanem az együttműködést, az önállóságot és a közösségi összetartozás erősítették.

A Balaton partján töltött napok során rengeteg élménnyel gazdagodtak. A közös programok, a játék, a sport, a fürdőzés és a vidám együttlétek még szorosabbá tették a gyermekek közötti kapcsolatokat. Sokan új barátságokat kötöttek, valamint olyan közös emlékeket szereztek, amelyekre még sokáig szeretettel gondolhatnak vissza.

A tábor biztonságos és jól szervezett környezetet biztosított a gyermekek számára, ahol önfeledten pihenhettek, kikapcsolódhattak, ugyanakkor új ismeretekkel és tapasztalatokkal is gazdagodhattak.

Az ott töltött idő igazi feltöltődést jelentett mindannyiuk számára. A gyermekek élményekkel, vidámsággal és új barátságokkal térhettek haza Kárpátaljára. Köszönet illeti mindazokat, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a balatoni kirándulás ilyen tartalmas és felejthetetlen lehessen.

A program megvalósulásáért ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kárpátaljai Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ), amelynek köszönhetően a KMNE fiataljai részesei lehettek ennek a tartalmas balatoni táborozásnak. Külön köszönettel tartozunk annak a hat kísérő szülőnek – Fodó Anettnek, Nagy Viktóriának, Tóth Zsoltnak, Bak Juditnak, Szabó Leventének és Szabó Diánának –, akik vállalták a gyermekek kíséretét, és jelenlétükkel, odafigyelésükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a táborozás biztonságosan és élményekben gazdagon teljen.

A Zánkán szerzett élmények nem értek véget a hazautazással: a közös emlékek, az új barátságok és az együtt átélt pillanatok még sokáig elkísérik a résztvevőket. Bízunk benne, hogy a fiatalok a jövőben is számos hasonló közösségi élménnyel gazdagodhatnak.

KMNE

(Fotók: KMNE)

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