Kiütötte a Kisvárdát a 34. bajnoki címét ünneplő Ferencváros

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában a Ferencvárosi TC immáron 34-szeres bajnokként lépett pályára a Kisvárda elleni bajnokin a Groupama Arénában, mivel a Kecskemét pénteki botlása miatt biztossá vált Sztanyiszlav Csercseszov együttesének elsősége. A fővárosi zöld-fehérek, akik zsinórban ötödik bajnoki sikerüket ünnepelhették, a szabolcsiakat sima mérkőzésen 3-0-ra győzték le. A magyar bajnok góljait Pászka Lóránd, a 18. születésnapját ünneplő Lisztes Krisztián (aki ötödik gólját lőtte hatodik mérkőzésén), és Samy Mmaee szerezték.

A találkozóra Csercseszov a Dibusz – Botka, S. Mmaee, Knoester, Pászka – Baráth, Gojak, Zachariassen – Marquinhos, Traoré, Owusu kezdőcsapatnak szavazott bizalmat. A mérkőzés előtt az FTC elnöke, Kubatov Gábor átadta a Hónap játékosának járó díjat a meccs napján épp a 18. születésnapját és második magyar bajnoki címét ünneplő Lisztes Krisztiánnak, aki öt eddigi NB I-es meccsén négy gólt és egy gólpasszt ért el. A találkozó elején az Újpest ellen duplázó Amer Gojak lőtt a kapuba, de les miatt érvénytelenítették a találatot, majd Marquinhos lába előtt suhant el egy labda alig két méterre a gólvonaltól. A 13. percben Traoré száguldott el az alapvonalig, majd tökéletes visszapasszát Gojak lőtte kapura, ám a várdai lábakban elakadt a labda. A másik oldalon Spasic távoli lövését fogta magabiztosan az immáron hatszoros bajnok Dibusz Dénes. Hét perccel később Baráth lőtt nagyjából 25 méterről, de az erőtlen kísérlet nem okozott gondot a várdai kapusnak. A 27. percben Samy Mmaee fejesét védte Hindrich. Az első 45 percben nem tudta megszerezni a vezetést az FTC.

A szünetben Lisztes Krisztián és Ryan Mmaee állt be Zachariassen és Owusu helyére. A második játékrész elején Pászka Lóránd tökéletesen érkezett a hosszú oldalon, és megszerezte első bajnoki találatát a Fradiban, majd rögtön majdnem ott volt a hálóban a második is, ám ezúttal kapu mellé lőtt. Lisztes Krisztián most is remekül szállt be a meccsbe és érkezett a kapu elé, amivel megszerezte ötödik találatát a bajnokságban, tökéletes születésnapi ajándékot szerezve önmagának és a sokezres Fradi-tábornak. Nem sokkal később Gojak távoli kísérlete zúgott el a bal kapufa mellett. A 63. percben ismét felharsant a közönség, miután Samy Mmaee befejelte a harmadik hazai gólt. A 85. percben Vida próbálkozott távolról, Dibusznak védenie kellett. Három perccel később Sagal cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de a legurított labdára nem érkeztek a társak. A háromperces hosszabbítás fontos esemény nélkül zajlott, így maradt a háromgólos FTC-siker.

A Fradi megszerezte 34. bajnoki aranyát, de három fordulóval a bajnokság vége előtt még nyílt a harc a dobogós helyekért: az 51 pontos Kecskemét, a 48 pontos Paks, a 47 pontos Debreceni VSC, és vasárnap a friss kupagyőztes, de a kiesés ellen küzdő Zalaegerszeghez utazó Puskás Akadémia is beleszólhat a nemzetközi kupaindulást érő helyek megszerzésébe. Vasárnap este biztossá válhat a Vasas kiesése is, ha a MOL Fehérvár–Mezőkövesd meccsen nem születik döntetlen. A Honvéd, mivel legyőzte a Kecskemétet, egyelőre elmozdult a kiesőzónából. A dobogós helyekért küzdők rangadóján a Paks–Debrecen találkozón gólnélküli döntetlen született, az Újpest–Vasas mérkőzésen pedig 1-1-es eredménnyel vonulhattak le a pályáról a csapatok.

A 30. forduló eredményei:

Ferencvárosi TC–Kisvárda FC 3–0

Budapest Honvéd–Kecskeméti TE 1–0

Paksi FC–Debreceni VSC 0–0

Újpest FC–Vasas FC 1–1

Vasárnap rendezik:

Zalaegerszegi TE–Puskás Akadémia

MOL Fehérvár–Mezőkövesd FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: fradi.hu