Klub-vb: nyertek Messiék, kikapott a BL-győztes PSG

A meglepetések napján a brazíl Botafogo 1–0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája győztes Paris Saint-Germaint a klubvilágbajnokság B-csoportjában, ahol az Atlético Madrid a Seattle Sounders elleni 3–1-s győzelmével javított. Az amerikai Inter Miami 2–1-re nyert a portugál FC Porto ellen, a Miami második találatát Lionel Messi szerezte. A csoport másik találkozóján a Palmeiras 2–0-s sikert aratott az Al-Ahli ellen.

A vihar miatt szünetet is hozó meccsen a második félidő elején egy öngóllal és egy szép szólóval alakította ki a 2–0-s végeredményt az egyiptomi BL-győztes Al-Ahli ellen a brazíl Palmeiras a FIFA-klubvilágbajnokság A-csoportjában. Az afrikaiaknál a Fraditól igazolt tunéziai Ben Romdhane végig a pályán volt. Az amerikai Inter Miami Atlantában 2–1-re legyőzte a portugál FC Portót. Rögtön a 8. percben vezetést szerzett a portói csapat tizenegyesből, a második játékrész elején pedig korán egyenlített a Miami, majd Lionel Messi szabadrúgása után már az amerikaiak vezettek. A fáradtan futballozó portugálok helyzetekig is alig jutottak el, így meglepetésre a David Beckham tulajdonában álló Miami sikerével zárult a találkozó. A csoportban a Palmeiras és a Miami 4-4 ponttal, míg a Porto és az Al-Ahli 1-1 ponttal áll két fordulót követően. A következő játéknapon Inter Miami–Palmeiras és FC Porto–Al-Ahli mérkőzésekre kerül sor.

A párizsiak a mérkőzés egészét nézve fölényben játszottak a Botafogo ellen, de kevés ötlet volt a támadásaikban, és hiába próbálkoztak 16 kapura lövéssel, ezek közül csak kettő találta el a kaput. A Libertadores-kupa 2024-es kiírását megnyerő Botafogo szervezetten védekezett és a 36. percben a vezetést is megszerezte, Igor Jesus lövése megpattant Willian Pacho lábán, és Donnarumma kapujába vágódott. Ezzel a találattal a brazilok zsebelték be a három pontot. A csoport másik mérkőzésén az Atlético Madrid javítani tudott a PSG-től elszenvedett négygólos vereség után. Pablo Barrios duplázott, Axel Witsel is eredményes volt, az amerikaiak szépítő gólját pedig a szlovák Albert Rusnák szerezte.

A Botafogo két győzelmével vezeti a B-csoportot, a PSG-nek és az Atlético Madridnak 3-3 pontja van, míg a Seattle nem szerzett még pontot. A következő fordulóban Seattle–PSG és Atlético Madrid–Botafogo mérkőzéseket rendeznek.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma