Kuvaiti jelölt a FINA elnöki pozíciójáért

A kuvaiti kormány hivatalosan is támogatja Huszajn al-Muszallam pályázatát a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA elnöki posztjáért.

A FINA-t tizenkét éve irányító, 84 esztendős Julio Maglione mandátuma jövőre jár le, és az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz portál híre szerint vélhetőleg a mostani az utolsó ciklusa, a kuvaiti sportvezető pedig így az első számú esélyes lesz a 2021-es tisztújításon.

A cikkben a kuvaiti hírügynökség beszámolójára hivatkozva közli, hogy al-Muszallam rendkívüli tapasztalatokkal rendelkezik a sportvezetés terén, az országban pedig igazi ikonnak számít.

A 60 éves sportvezető fiatalon maga is úszott, hazáját többek között világbajnokságon és Ázsia Játékokon is képviselte. A sportolói pályafutása után repülőgép-pilótaként dolgozó Al-Muszallam az Ázsiai Olimpiai Bizottság technikai igazgatói posztját is betöltötte korábban, 2015-ben lett a FINA egyik alelnöke, 2019 óta pedig a Kuvaiti Olimpiai Bizottság főtitkára.

Forrás: mti.hu