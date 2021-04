Tovább csúszik a bajnokavatás, megállíthatatlan a Puskás Akadémia

Kisvárdán sem jött össze a Fradinak a korai bajnokavatás, mivel a fővárosi zöld-fehérek 0:0-s döntetlent játszottak a szabolcsi csapat otthonában, a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. Az ezüstéremért küzdő Puskás Akadémia könnyedén lépett át az MTK együttesén, a felcsútiak 3:0-s kiütéses győzelmet ünnepelhettek. A bronzérem fő várományosa, a MOL Fehérvár 3:2-es sikert aratott a Budapest Honvéd otthonában, amiben nagy szerepe volt a játékvezető téves ítéleteinek is.

A Ferencváros annak ellenére, hogy győzelme esetén négy fordulóval a bajnokság vége előtt bajnoki címet ünnepelt volna, címvédőhöz méltatlan játékot mutatott be Kisvárdán. A Fradi kapujában bajnoki meccsen is bemutatkozott a Liverpoolt és Boltont is megjárt válogatott kapus, Bogdán Ádám, aki csapata legjobbjának bizonyult. Az FTC hiába birtokolta többet a labdát, a hazaiaknak veszélyesebb helyzeteik voltak, és közelebb jártak a gólszerzéshez. A nem túl színvonalas találkozón végül gólnélküli döntetlen született. A szabolcsi csapatban végig pályán volt a védelem egyik alapembere, az alsókerepeci Hei Viktor. Az Újpest FC a Fehérvár elleni 4:0-s zakó után könnyedén legyőzte a Mezőkövesdet, így a lilák megelőzték riválisukat a tabellán. A vendégeknél a nagyszőlősi Vajda Sándor végig a pályán volt. A Paksi FC – az aknaszlatinai Tamás Olivérrel a kezdőben – 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a kiesés ellen küzdő Zalaegerszeg ellen, a Puskás Akadémia pedig 3:0-ra kiütötte a gyengélkedő MTK Budapest csapatát. A Budapest Honvéd 0:1-es hátrányból tudott fordítani az első félidő végéig a MOL Fehérvár ellen, de a vendégek második góljukhoz kaptak egy kis bírói segítséget, miután Ivan Petrjak színészi mutatványáért második büntetőjét kapta a Vidi. Az értékesített tizenegyes után úgy tűnt, 2:2-es végeredmény születik, de aztán Balogh Norbert kis híján meglőtte a hazaiak győztes gólját. Ami kimaradt a Honvédnak, az bejött a Vidinek: a székesfehérváriak Nego góljával a 90. percben megszerezték a győzelmet (2:3). Nem sokkal korábban Nego kezezéséért a játékvezető tévesen szögletet ítélt, így méltán lehetett dühös a kispestiek vezetőedzője, Horváth Ferenc, és a pályán kívül utólag kiállított Zsótér Donát is.

Négy fordulóval a vége előtt a 66 pontos Ferencváros vezeti a tabellát, akik a következő fordulóban az Újpest elleni derbin biztosíthatják be bajnoki címüket (amit már két fordulóval azelőtt is megtehettek volna). A második helyen álló Puskás Akadémiának 55 pontja van, a harmadik MOL Fehérvárnak pedig 47. A negyedik helyen a 41 pontos Paks áll, a 39-39 pontot gyűjtő MTK és Kisvárda előtt. A hetedik Újpest és a nyolcadik Mezőkövesd egyaránt 38 pontos, a Honvéd pedig 33 pontjával még nem menekült meg a kieséstől. A tizedik ZTE 30, a kieső helyen álló Budafok 27, a sereghajtó DVTK pedig 26 ponttal szerénykedik a hátsó régióban.

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 29. forduló:

Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry 3:0

Kisvárda Master Good – Ferencvárosi TC 0:0

Paksi FC – Zalaegerszegi TE 1:1

Puskás Akadémia – MTK Budapest 3:0

Budapest Honvéd – MOL Fehérvár 2:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma