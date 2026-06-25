Tedi Cara a LNZ Cserkasziba igazolt

A LNZ Cserkaszi hivatalosan bejelentette Tedi Cara szerződtetését. A 26 éves albán középpályás az FC Olekszandria együttesétől érkezik, ahol az elmúlt szezonokban alapembernek számított a középpályán.

A klub a bejelentés szerint a játékossal a szezon rajtja előtt állapodott meg, azonban a szerződés pontos részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Tedi Cara az utóbbi években az Olekszandria egyik meghatározó játékosa volt, ahol stabil teljesítményével a csapat középső tengelyének egyik kulcsfigurájává vált. Az LNZ vezetése abban bízik, hogy érkezésével tovább erősödik a középpálya, és a klub versenyképesebb lehet a következő idényben.

Az LNZ Cserkaszi az idei nyári átigazolási időszakban több új játékost is szerződtetett, a keret megerősítése pedig egyértelmű célja a klubnak a közelgő bajnoki szezon előtt.

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