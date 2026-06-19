A Harkivhoz igazolt a Dinamo Kijev középpályása, Olekszandr Jacik

A Dinamo Kijev hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a klubtól Olekszandr Jacik. A 23 éves ukrán középpályás pályafutását a Harkiv együttesénél folytatja.

A fővárosi klub közleményében megköszönte a játékosnak az együtt töltött éveket, valamint sok sikert kívánt neki további pályafutásához.

A Harkiv tájékoztatása szerint Jacik négyéves szerződést írt alá új csapatával, ahol a 8-as mezszámot viseli majd.

A klubok a szerződés pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra. Ukrán sajtóértesülések szerint

a Harkiv mintegy hárommillió eurót fizetett a játékosért,

emellett a Dinamo a jövőbeni átigazolásból is részesedhet.

Olekszandr Jacik utánpótláskorában a Zmina-Obolony színeiben futballozott, majd a Dinamo Kijev akadémiájára került. A felnőttcsapatban a 2022/2023-as idényben mutatkozott be, azóta 30 mérkőzésen lépett pályára, és három gólt szerzett.

A 2023 és 2025 közötti időszakban kölcsönben a Zorja Luhanszk játékosa volt, ahol 55 találkozón kilenc gólig jutott.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: ФК Динамо Київ

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