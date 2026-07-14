Örményországba igazolt az ukrán labdarúgó, Vladiszlav Veremjejev

Új klubban folytatja pályafutását Vladiszlav Veremjejev ukrán védő. A 27 éves labdarúgó az örmény élvonalban szereplő Urartu játékosa lett – jelentette be hivatalos honlapján a klub.

Az átigazolás részleteit és a szerződés időtartamát a felek nem hozták nyilvánosságra.

Veremjejev a Dnyipro akadémiáján nevelkedett, profi pályafutását is a klubnál kezdte. Ukrajnában megfordult a Csornomorec Odessza, a Szumi, a Zirka Kropivnickij és a Szkoruk csapataiban is.

Légiósként szerepelt az észt Nõmme Kalju, a lett Jelgava, valamint a szlovák Zemplénmihályi (Zemplín Michalovce) együttesében.

Legutóbb az azerbajdzsáni Samahi játékosa volt, ahol 41 mérkőzésen három gólpasszt jegyzett.

A Transfermarkt portál 450 ezer euróra becsüli a piaci értékét.

Az Urartu keretében Veremjejev mellett további három ukrán labdarúgó is szerepel: Anton Bratkov, Jevhen Cimbaljuk és Artem Poljarusz.

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