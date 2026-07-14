Örményországba igazolt az ukrán labdarúgó, Vladiszlav Veremjejev
Új klubban folytatja pályafutását Vladiszlav Veremjejev ukrán védő. A 27 éves labdarúgó az örmény élvonalban szereplő Urartu játékosa lett – jelentette be hivatalos honlapján a klub.
Az átigazolás részleteit és a szerződés időtartamát a felek nem hozták nyilvánosságra.
Veremjejev a Dnyipro akadémiáján nevelkedett, profi pályafutását is a klubnál kezdte. Ukrajnában megfordult a Csornomorec Odessza, a Szumi, a Zirka Kropivnickij és a Szkoruk csapataiban is.
Légiósként szerepelt az észt Nõmme Kalju, a lett Jelgava, valamint a szlovák Zemplénmihályi (Zemplín Michalovce) együttesében.
Legutóbb az azerbajdzsáni Samahi játékosa volt, ahol 41 mérkőzésen három gólpasszt jegyzett.
A Transfermarkt portál 450 ezer euróra becsüli a piaci értékét.
Az Urartu keretében Veremjejev mellett további három ukrán labdarúgó is szerepel: Anton Bratkov, Jevhen Cimbaljuk és Artem Poljarusz.