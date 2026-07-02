Leandro Andrade a Poliszja játékosa lett

Az ukrán élvonalban szereplő FC Poliszja Zsitomir hivatalosan is szerződtette a Zöld-foki-szigeteki válogatott szélsőt, Leandro Andrade.

A 26 éves futballista az azeri Qarabağ FK együttesétől érkezik végleges átigazolással. A transfermarkt szerint a portugál állampolgársággal is rendelkező játékos 2029 júniusának végéig szóló szerződést írt alá új klubjával, ahol a 11-es mezszámot viseli majd.

Andrade sikeres időszakot tudhat maga mögött Azerbajdzsánban: a Qarabağ színeiben négyszer nyerte meg a bajnokságot, emellett egyszer az Azeri Kupát is elhódította. Öt idény alatt 213 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 60 gólt szerzett és 61 gólpasszt adott.

A 2024/2025-ös szezon különösen emlékezetes volt számára, hiszen 15 találattal az azeri élvonal gólkirálya lett.

A támadó középpályás jelentős nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik: szerepelt a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencialiga csoportkörében, illetve egyenes kieséses szakaszában is.

A Zöld-foki Köztársaság válogatottjában 2022 óta hét alkalommal lépett pályára, és tagja volt az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő keretnek.

Kárpátalja.ma

Fotó: FC Poliszja

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