Magyarországra igazolt az Ungvári FC két alapembere

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Ungvári FC két meghatározó játékosa, Vaszil Pinyasko és Viktor Rjasko is Magyarországra igazolt. A kárpátaljai labdarúgók a jelenleg az NB III-ban szereplő, de egyértelműen az NB II-be való visszajutásért küzdő Kazincbarcikai SC csapatában folytatják pályafutásukat.

A héten megkezdte felkészülését az NB III-as bajnokság tavaszi szezonjára a Kolorcity Kazincbarcika SC. A téli pihenőt követő első edzés névsorában két új labdarúgóval is találkozhattak a csapat szurkolói. Az együtteshez Vaszil Pinyasko és Viktor Rjasko csatlakozott. A huszonkilenc esztendős futballisták az ukrán másodosztályban szereplő Ungvári FC csapatától igazoltak Kazincbarcikára – számolt be a kbsc.hu.

Viktor Rjasko, mint védekező középpályás, számos, az ukrán bajnokságokban szereplő első és másodosztályú együttest erősített, sőt a 2015–2016-os magyar bajnoki idényben az akkor még NB I-es Balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő FC tavaszi játékoskeretének is tagja volt. Ezen kívül játszott a Hatvan, a Cigánd és az Eger csapataiban is. A több poszton bevethető Vaszil Pinyasko leginkább szélső támadóként vált be. A labdarúgó korábban Ukrajnában töltötte pályafutása nagy részét, ahol javarészt első és második vonalban szereplő kluboknál játszott (Minaji FC, Szerednyei FC – megyei bajnokság), illetve a szlovák bajnokságban is pályára lépett már.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban újoncként szereplő Ungvári FC-t tíz játékosa hagyta el különböző okok miatt: Vadim Juscsisin, Vaszil Beca, Olekszandr Akszjonov, Andrij Viskrebencev, Viktor Rjasko, Vaszil Pinyasko, Vadim Ferencik, Mikola Hajducsik, Viktor Homcsenko és Pavlo Tiscsuk. A kiesés ellen harcoló Ung-parti gárda nehéz feladat előtt áll, mivel 16 pontjukkal az utolsó előtti helyen tartózkodnak, megelőzve a 13 pontos Kreminyt. A megyeszékhelyiek hét ponttal vannak lemaradva a biztos bennmaradást érő tizenegyedik helytől.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma