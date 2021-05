Magyaros csapatokkal indul az Ungvári járási labdarúgó-bajnokság

Az Ungvári Járási Labdarúgó Szövetség döntése értelmében május 16-án veszi kezdetét a járási bajnokság, melyre a Nagydobronyi FC, a Nagygejőci FC és az újonnan alakult Botfalvai FC is nevezett.

Az ungvári járási labdarúgó-bajnokság küzdelmeire kilenc együttes adta le nevezését, melyek a következők: Őrdarmai FC (Sztorozsnica), Kereknyei Olimpik (Koritnyani), Nagydobronyi FC, Nagygejőci FC, Ókemencei Kárpáti (Kamjanica), Botfalvai FC, Nagylázi FC, Baranyai FC (Baraninci), Ároki FC (Jarok).

A bajnokság kezdete előtt a Szuperkupa trófeájáért csapott össze az Őrdarmai FC és a Kereknyei Olimpik. A mérkőzésen kétszer is vezetést szereztek az őrdarmaiak, de az Olimpik mindkét alkalommal egyenlíteni tudott. A rendes játékidőben nem született döntés, így jöhettek a büntetők. A tizenegyespárbaj után az Őrdarmai FC játékosai örülhettek, mivel 3:2-re felülmúlták ellenfelüket. A Téli Kupa után így nem sikerült a Szuperkupát is elhódítania a Kereknyei Olimpiknek, akik a járási bajnokság egyik esélyeseinek számítanak idén is.

Hosszú kihagyás után tér vissza a járási futball Nagydobronyba. A kistérség csapata már bemutatkozott a Téli Kupán, ahol három mérkőzésen egy győzelmet arattak, és mivel addig még felkészülési mérkőzéseket sem játszottak, ezért a téli sorozat volt számukra a felkészülési időszak a májusban induló járási bajnokságra.

Szuperkupa, döntő:

Őrdarmai FC–Kereknyei Olimpik 2:2, büntetők után 3:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma