Maratoni futóversenyt rendeztek Huszton

A mai napon, a Transcarpathian Grand Run 2025 rendezvénysorozat negyedik és egyben utolsó állomásaként megtartották a West Carpathian Marathon elnevezésű futóversenyt Huszton. A hírről Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás elnöke számolt be a Facebookon.

A huszti, ungvári és munkácsi félmaratonok, valamint a mai maraton teljesítői érmet és díjat kaptak a versenysorozat szervezőitől. A négy versenyre több mint 700 futó regisztrált Ukrajna különböző régióiból és külföldről. Amerikai és ausztrál versenyzők is rajthoz álltak.

A résztvevőknek módjukban állt választani a 42,2 kilométeres maratoni, a 25,5 kilométeres félmaratoni, valamint a 10 és az 1 kilométeres távok között. A gyerekek mezőnye 300, 100 és 50 méteren versenyzett.

A futás egyben a jótékonyságról is szólt. A résztvevők, érdeklődők és szervezők felajánlásainak hála 3 millió hrivnya értékben vásárolhat megyénk járművet és felszerelést a hadsereg számára.

Kárpátalja kormányzója egyben köszönetet mondott az ország védelmezőinek:

„Az ő hatalmas erőfeszítéseiknek köszönhető, hogy dolgozhatunk, jótékonykodhatunk és erősíthetjük a gazdaságot itt, a hátországban. Mindezt annak érdekében, hogy a veteránokról és a harcolók családjairól gondoskodhassunk, és közösen fejlesszük hadseregünk védelmi képességeit.”

Miroszlav Bileckij a futóversenyek résztvevőinek is köszönetet mondott, akik bebizonyították, hogy a sport az aktív és egészséges életvitel fontos része.

