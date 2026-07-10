Marokkó kiejtésével Franciaország sorozatban harmadszor elődöntős

A francia válogatott 2-0-ra legyőzte a legutóbb negyedik marokkói csapatot csütörtökön a labdarúgó-világbajnokság bostoni negyeddöntőjében.

A nyolc éve világbajnok, négy esztendeje ezüstérmes európai csapat a 60. percben az első félidőben büntetőt hibázó Kylian Mbappé lövésével szerzett vezetést, majd nem sokkal később az aranylabdás Ousmane Dembele 18 méteres próbálkozása döntötte el a meccset, azaz Franciaország ugyanúgy 2-0-val ejtette ki riválisát, mint a 2022-es elődöntőben. Az Afrika-bajnok Marokkónak ezzel a kudarccal megszakadt a 34 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata.

Mbappé nyolcadik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit, aki az örökrangsorban már csak eggyel előzi meg francia riválisát.

A kétszeres világbajnok franciák a keddi elődöntőben a spanyol-belga párharc győztesével találkoznak Dallasban.

Világbajnokság, negyeddöntő:

Franciaország-Marokkó 2-0 (0-0)

Boston, Gillette Stadion, 63 811 néző, v.: Tello (argentin)

gólszerzők: Mbappé (60.), Dembele (66.)

sárga lap: Diop (63.)

Franciaország:

Maignan – Kounde (Gusto, 87.), Upamecano, Saliba, Digne – Kone (Zaire-Emery, 71.), Rabiot – Dembele, Olise, Doue (Barcola, 77.) – Mbappé (Mateta, 77.)

Marokkó:

Bunu – Hakimi, Diop, Mazraui, Szalah-Eddine (el-Uahdi, 74.) – Buaddi (Amrabat, 62.), el-Ajnaui – Diaz (Jasszine, 74.), Unahi, Talbi (Szbai, 85.) – el-Hannusz (Rahimi, 62.)

Nyitókép: TASR/AP-Martin Meissner

MTI

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