Maxim Himinec debütált a Podbrezová élvonalában

A 19 éves ukrán csatár, Maxim Himinec, aki korábban a Munkács Futball Akadémián nevelkedett, Szlovákiában folytatja pályafutását – tudatta az ua-football.com.

2022 nyarán csatlakozott a Podbrezová U-17 és U-19 csapatához, majd a profi rutin megszerzése érdekében a másodosztályú Pogronie együttesében szerepelt.

2026 elején visszatért a Podbrezovához, és a Nike Liga 19. fordulójában, a Trencin elleni idegenbeli 4–0-s győzelem során debütált az élvonalban, a 56. percben állt be csereként.

Himinec szerint a legnagyobb különbség a másodosztályhoz képest a játék sebessége és a játékosok egyéni technikai tudása. Kedvenc posztja a baloldali támadó, erőssége a gyorsaság, az egy az egy elleni játék és a lövés, gyenge pontja viszont a védekezés.

A fiatal ukrán célja, hogy 1–2 éven belül erősebb bajnokságba kerüljön, hosszú távon pedig szeretne a Bajnokok Ligájában szerepelni és az ukrán válogatott meghatározó játékosa lenni. Jelenleg nem tervezi visszatérését az Ukrán Premier Ligába.

