Megállapodást kötött a Rákóczi Egyetem és a Magyar Paralimpiai Bizottság

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Magyar Paralimpiai Bizottság március 12-én együttműködési szerződést írt alá.

A jelenlévőket Csernicskó István, a Rákóczi Egyetem rektora köszöntötte.

„Azért vagyunk ma itt, hogy egy olyan együttműködési megállapodást írjunk alá intézményünk és a Magyar Paralimpiai Bizottság között, amely arról szól, hogy hogyan tudunk úgy együttműködni, hogy az intézményünk is elősegíthesse a paralimpiai sportolást, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeinek bővítését, hiszen közös célunk az, hogy senkit ne hagyjunk a pálya szélén”

– emelte ki.

Szabó László, az MPB elnöke hozzátette, hogy a bizottság feladata nemcsak az, hogy Magyarországon, de a külhoni magyar lakta területeken is elősegítse, hogy a fogyatékossággal élők hozzájuthassanak mindazokhoz a lehetőségekhez, melyekkel eredményesek tudnak lenni.

A köszöntőket követően Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke, Csernicskó István rektor és Szabó László elnök aláírta azt az együttműködést, melynek értelmében megállapodtak abban, hogy

a sport, a kutatás és az esélyegyenlőség területén kívánják erősíteni a partnerségüket.

A nap zárásaként Szabó László elnök A paralimpiai mozgalom múltja és jelene – mérföldkövek és trendek címmel tartott előadást az egyetem közössége számára.

Bemutatta a Magyar Paralimpiai Bizottságot, annak történetét és jelenlegi tendenciáit.

K. A.

Kárpátalja.ma