Megyei bajnokság: nagyszőlősi győzelem és ifjúsági bajnoki cím

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki csoportjának 3. fordulójában újabb győzelmet aratott a címvédő Szőlős FC együttese, amely ezúttal legnagyobb riválisa, a Medea-Nevickei vár otthonában győzött két góllal. Az Unggesztenyési Csillag-SPAR csapata hazai pályán három góllal győzte le a Viski FC-t, az Unggesztenyési Csillag pedig egygólos sikert aratott az Ilosvai Buzsora ellen. A címvédő ugocsaiak előnye már kilenc pont a második helyen álló Csillag-SPAR előtt.

A hatodik, azaz utolsó helyen álló Ilosvai Buzsora minimális, egygólos vereséget szenvedett a bajnoki dobogóért küzdő Unggesztenyési Csillag otthonában, míg a Viski FC az Unggesztenyési Csillag-SPAR vendégeként szenvedett sima, 3–0-s vereséget. A játéknap rangadóján a Medea látta véndégül a címvédő Szőlős FC csapatát. A vendégek a 23. percben szerezték meg a vezetést Mihajlo Csedrik találatával, amire a hazaiak nem tudtak válaszolni, sőt a mérkőzés hajrájában Csedrik duplázni tudott, így a nagyszőlősiek kapott gól nélkül, és három ponttal távoztak Ung-vidékről. A Szőlős FC bajnoki címe immár eldőlni látszik, míg a dobogós helyekért óriási harc várható a hátralévő fordulókban.

Megyei labdarúgó-bajnokság, bajnoki szakasz, 3. forduló:

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) – Viski FC 3–0

Medea-Nevickei vár (Onokivci, Felsődomonyai kistérség) – Szőlős FC (Nagyszőlős) 0–2

Unggesztenyési Csillag (Linci, Szerednyei kistérség) – Ilosvai Buzsora 1–0

A bajnoság állása: 1. Szőlős FC 21 pont (21-4), 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 12 pont (14-9), 3. Medea-Nevickei vár 10 pont (13-11), 4. Unggesztenyési Csillag 9 pont (6-11), 5. Viski FC 6 pont (9-16), 6. Ilosvai Buzsora 4 pont (7-18).

Az ifiknél a döntőben a Szőlős FC az Unggesztenyési Csillag-SPAR csapatával küzdhetett meg, míg a bronzmérkőzésen a Viski FC és az Ilosvai Buzsora együttesei csaptak össze. A bajnoki címet a nagyszőlősiek szerezték meg, miután 3–1-es győzelmet arattak Ung-vidéki riválisuk felett. A harmadik helyezett a viski csapat lett, akik sima, 3–0-s sikert könyvelhettek el az ilosvaiak elleni bronzcsatán.

Bajnoki döntő, ifik:

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) 3–1

Bronzmérkőzés:

Viski FC – Ilosvai Buzsora 3–0

