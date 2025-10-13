Megyei bajnokság: nagyszőlősi győzelem és bajnoki cím

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki csoportjának 4. fordulójában újabb győzelmet aratott a címvédő Szőlős FC együttese, ezúttal az Unggesztenyési Csillag ellen, hazai pályán. Ezzel Pukánicsék idő előtt bezsebelték a bajnoki címet. Az Unggesztenyési Csillag-SPAR csapata idegenben győzte le az Ilosvai Buzsorát, ezzel ellépve a Visken 1–1-es döntetlent elérő Medea-Nevickei vár együttesétől.

A hatodik, azaz utolsó helyen álló Ilosvai Buzsora minimális, egygólos vereséget szenvedett hazai pályán a bajnoki ezüstéremért küzdő Unggesztenyési Csillag-SPAR ellen (a hazaiak a hajrában szépítettek a kétgólos előnyben játszó Ung-vidékiek ellen), míg a Viski FC a harmadik helyre visszacsúszó Felsődomonyai Medea-Nevickei vár csapatával játszott 1–1-es döntetlent. A találkozó úgy tűnt, gólnélküli döntetlennel ér véget, de a meccs hajrájában a viskiek megszerezték a vezetést (89. perc), három perccel később pedig – már a ráadásban – sikerült pontot mentenie a vendégeknek. A Medea így is négypontos hátrányba került a Csillag-SPAR csapatával szemben, és mindössze két ponttal előzi meg a negyedik helyen álló Csillag FC-t.

A címvédő Szőlős FC már a 16. percben vezetést szerzett Ivan Vezsdel góljával az Unggesztenyési Csillag ellen, amit a 23. percben Mihajlo Csedrik duplázott meg. A 35. percben Vaszil Kudelko találatával már 3–0 volt az állás, a hajrában pedig még három gól született: a 78. percben Vladiszlav Tureckij egyenlített, két perccel később Olekszandr Mica ismét háromgólosra növelte a nagyszőlősi előnyt, majd a rendes játékidő letelte előtt Tureckij második góljával kialakult a végeredmény (4–2). A Szőlős FC újabb bajnoki címet szerzett, míg a második hely sorsa eldőlni látszik, bár még maradt matematikai esélye rá a Medea csapatának is, ahogy a bronzérmet is megszerezheti még a Csillag FC vagy akár a Viski FC együttese is.

Megyei labdarúgó-bajnokság, bajnoki szakasz, 4. forduló:

Viski FC – Medea-Nevickei vár (Onokivci, Felsődomonyai kistérség) 1–1

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Unggesztenyési Csillag (Linci, Szerednyei kistérség) 4–2

Ilosvai Buzsora – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) 1–2

A bajnokság állása: 1. Szőlős FC 24 pont (25-6), 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 15 pont (16-10), 3. Medea-Nevickei vár 11 pont (14-12), 4. Unggesztenyési Csillag 9 pont (8-15), 5. Viski FC 7 pont (10-17), 6. Ilosvai Buzsora 4 pont (8-20).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: zaf.org.ua