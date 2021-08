Megyei kupa: Nagyszőlős és Rahó jutott a döntőbe

A visszavágón is két góllal nyert, így kettős győzelemmel jutott a labdarúgó megyei kupa döntőjébe a Nagyszőlősi FC. A másik ágon meglepetés született, miután a Rahói Kárpáti 3:1-re győzött a Huszti FC ellen, így 3:2-es összesítéssel jutottak be a fináléba.

A Nagyszőlősi FC 6:2-es sikerével már az első mérkőzés után bebiztosította a továbbjutást az Ilosvai Buzsora ellen, de a visszavágót is komolyan vette az ugocsai együttes. Az Ilosván rendezett visszavágón 400 néző buzdította a hazaiakat, de így is a vendégek szerezték meg a vezetést az 5. percben Mihajlo Repljuk góljával. Vaszil Varga együttese az 57. percben második gólját is megrúgta, miután Jurij Mesko is betalált az ilosvai kapuba. A nagyszőlősiek 8:2-es összesítéssel jutottak döntőbe, ahol nagy meglepetésre nem a bajnoki tabella éllovasa, a Huszti FC, hanem a Rahói Kárpáti vár rájuk.

A Rahói Kárpáti 1000 néző előtt látta vendégül a Huszti FC-t, és már a találkozó elején sikerült ledolgozniuk egygólos hátrányukat: az 5. percben Andrij Mercin talált be. A 39. percben Jurij Jaremcsuk gólja már a továbbjutást jelentette, de a 47. percben szépítettek a vendégek: Mikola Pilip volt eredményes. Két perccel később a rahóiak ismét betaláltak, Jurij Jaremcsuk második gólja állította be a 3:1-es végeredményt.

Megyei kupa, elődöntő, visszavágók:

Ilosvai Buzsora – Nagyszőlősi FC 0:2, összesítésben 2:8

Rahói Kárpáti – Huszti FC 3:1, összesítésben 3:2

A döntőben: Nagyszőlősi FC – Rahói Kárpáti

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma