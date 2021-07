Megyei kupa: Nagyszőlős hatot vágott Ilosvának az elődöntőben

A kárpátaljai megyei labdarúgó-kupa elődöntőjének első mérkőzésén kiütéses győzelmet aratott egyik fő riválisa, az Ilosvai Buzsora ellen hazai pályán a Nagyszőlősi FC. Az ugocsai együttes 6:2-es sikerével bebiztosította helyét a döntőben, ha nem történik csoda az ilosvai visszavágón. A másik ágon a Huszti FC minimális győzelmet aratott a Rahói Kárpáti vendéglátójaként (1:0), így teljesen nyílt maradt a visszavágó.

A Nagyszőlősi FC már a találkozó legelején, a 7. percben vezetést szerzett Vaszil Kovtun góljával, amit nyolc perccel később Jurij Viscsak megduplázott (2:0). A félidő vége előtt Mihajlo Csedrik öt perc alatt duplázott, így már az első játékrész végén be volt biztosítva a nagyszőlősi győzelem (4:0). A vendég ilosvaiak az 50. percben szépítettek Szerhij Jackulinec találatával (4:1), de tíz perc múlva ismét négygólos volt a hazai előny, miután Kovtun is meglőtte második gólját (5:1). A mérkőzés hajrája is tartogatott még eseményeket, a 80. percben Vaszil Roszul góljával próbált felzárkózni a Buzsora (5:2), de Mihajlo Csutora visszaállította a félidei különbséget (6:2). Sima, kiütéses győzelmével szinte biztos a nagyszőlősiek jegye a döntőre, de nem mehetnek biztosra a beregszászi járásiak, mivel már korábban láthattunk ehhez hasonló fordítást a kupában.

Az elődöntő másik találkozóján a Huszti FC a Rahói Kárpátit látta vendégül. A találkozó egyáltalán nem volt gólgazdag, sőt fordulatos sem, a hazaiak Mihajlo Fljasko 24. percben szerzett góljával szereztek minimális előnyt (1:0). A vendégek a 28. percben egyenlíthettek volna, de Ivan Mikulicsinszkij elhibázta a csapata számára megítélt büntetőt. A husztiak 1:0-ra nyertek, a rahóiaknak tehát minden esélye megmaradt a döntőbe jutásra.

Megyei kupa, elődöntő, első mérkőzés:

Nagyszőlősi FC – Ilosvai Buzsora FC 6:2

Huszti FC – Rahói Kárpáti FC 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma