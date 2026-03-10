Megyei labdarúgás: gólzáporos győzelmet aratott a Munkácsi SC

A megyei labdarúgó-bajnokság második fordulója sem hozott nagyobb meglepetést, a címvédő nagyszőlősiek győzelmet arattak idegenben a Medea-Nevickei vár otthonában, a munkácsi együttes pedig tizenkét gólos kiütéssel küldte haza a Dolhai Borzsa gárdáját.

Miután az első fordulóban Nagyszőlősön gólzáporos győzelemmel kezdték a szezont az ifik – tizenhárom gólt rámoltak be a viski ellenfelük kapujába –, a második játéknapon a Medea-Nevickei vár fiataljainak tizenöt góllal tömték ki a hálójukat. A felnőtteknél sem borult a papírforma, bár ezúttal a címvédő megizzadt a három pontért, végül Mihajlo Csedrik 57. percben szerzett góljával sikerült megszerezniük a győzelmet.

A Munkácsi SC a Munkács Futball Akadémia derceni bázisán fogadta a Dolhai Borzsát, és már az első félidőt követően hat góllal vezettek a hazaiak: Mergyejev mesterhármast szerzett, Mercin duplázott és Tracsuk is betalált. A második félidőben Mercin is meglőtte harmadik gólját, Masika duplázott és Reskó is betalált. Érdekesség, hogy a 47 éves Oleg Albert és fia, a 19 éves Dmitro Albert is gólt szerzett a mérkőzésen, ezzel magabiztos győzelmet aratva otthon tartotta a három pontot a Latorca-parti együttes.

A listavezető munkácsi és nagyszőlősi csapatokhoz hasonlóan az újonc Krajna is hibátlan még, ezúttal Viskről vitte el a három pontot a baranyai kistérségi együttes: Ruszin már a 2. percben megszerezte a vezetést a vendégeknek, amit Tiscsuk a 29. percben duplázott meg. A viskiek erejéből csupán a szépítésre telt, Gerics a 95. percben lőtte a hazaiak egyetlen találatát.

A beregszászi járási Ilonokújfalui Csillag szoros mérkőzésen szenvedett egygólos vereséget az őrdarmai együttestől, az Unggesztenyési Csillag pedig két góllal maradt alul Szerednyén az Ilosvai Buzsora ellen.

A megyei bajnokság 2. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Medea-Nevickei vár FC–Nagyszőlősi Szőlős FC 0–1 (1–15)

Viski FC–Krajna FC (Baranyai kistérség) 1–2 (3–2)

Munkácsi SC– Dolhai Borzsa FC 12–0 (2–5)

Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Ilosvai Buzsora FC 1–3 (0–4)

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 1–2 (0–9)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Munkácsi SC 2 2 0 0 16–1 6 2. Szőlős FC 2 2 0 0 5–0 6 3. Krajna FC 2 2 0 0 4–2 6 4. Őrdarmai Líder FC 2 1 1 0 4–3 4 5. Ilosvai Buzsora FC 2 1 0 1 4–3 3 6. Ilonokújfalui Csillag FC 2 1 0 1 4–4 3 7. Medea-Nevickei vár FC 2 0 1 1 2–3 1 8. Unggesztenyési Csillag FC 2 0 0 2 2–7 0 9. Viski FC 2 0 0 2 1–6 0 10. Dolhai Borzsa FC 2 0 0 2 2–15 0

Nyitókép: Munkácsi Járási Labdarúgó Szövetség/Facebook

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma