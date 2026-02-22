Norvég éremrekord született a téli olimpián

A norvég csapat az éremtáblázat élén zárt a 2026-os téli olimpián. Sportolóik 41 érmet szereztek: 18 aranyat, 12 ezüstöt és 11 bronzot.

A teljes éremtáblázat a milánói-cortinai téli olimpia hivatalos honlapján tekinthető meg.

A norvégok hét sportágban nyertek érmeket, a biatlon (11 érem) és a sífutás (13 érem) számaiban voltak a legeredményesebbek.

A legtöbbször Johannes Hoesflot Klaebo síelő állhatott a dobogóra, aki hat aranyérmet szerzett.

Az ország számára történelmi rekordot jelent a sikeres szereplés az összes érem és az aranyak számát tekintve is. Norvégia immár egyhuzamban negyedszer áll az éremtáblázat élén a téli olimpiákon, 2010-ben Vancouverben csapatuk a negyedik helyen végzett.

Az első három között szerepel még az Egyesült Államok (32 érem, 11 arany) és Hollandia (20 érem, 10 arany).

A február 6-án kezdődött XXV. téli olimpia ma ér véget.

Kárpátalja.ma

Forrás: babel.ua