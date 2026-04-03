Mit jelez a lábzsibbadás?

Ha sokáig ülünk keresztbe tett lábbal vagy térdelve, természetes, hogy felállva lábzsibbadást tapasztalunk a hirtelen megnövekvő véráramlás miatt. Vannak azonban komolyabb problémák is, amelyek gyakori lábzsibbadást okozhatnak.

A lábzsibbadás gyakori okai

Amikor az ideg körüli egyes struktúrák – izmok, inak, szövetek és csontok – becsípik az ideget, az egyebek mellett lábzsibbadást is okozhat.

A porckorongsérv nyomhatja az idegeket, így akár lábgyengeség vagy az alsó végtagok zsibbadása is kialakulhat.

A kezeletlen vagy rosszul kezelt cukorbetegség miatt tartósan magas vércukorszint idegkárosodáshoz vezethet – ezt nevezzük diabéteszes neuropátiának. Ha az idegkárosodás a lábakat is érinti, arra lábzsibbadás is felhívhatja a figyelmet.

A szklerózis multiplex (SM) egy autoimmun betegség, amely során az immunrendszer megtámadja az idegsejteket borító mielinhüvelyt. Az állapot zsibbadást okozhat a test különböző részein, beleértve a lábakat is.

A lupusz is egy autoimmun betegség, amely során a szervezet immunrendszere megtámadja az egészséges sejteket. Az érintetteknél akár idegkárosodás is kialakulhat emiatt, amely gyakran okoz zsibbadást, jellemzően csak a test egyik oldalán.

A stroke gyakori maradványtünete lehet a test egyik oldalát érintő zsibbadás, gyengeség vagy bénulás. Ezek a problémák a magasvérnyomás-betegségben vagy cukorbetegségben szenvedőknél, valamint a dohányzóknál alakulnak ki a leggyakrabban.

A perifériás artériás betegség (PAD) a végtagokban lévő erek beszűkülését jelenti, amely miatt csökken a karok és a lábak vérellátása. A probléma fájdalmassá teheti a járást, valamint gyakran jár lábzsibbadással és -bizsergéssel is.

Mikor kell orvoshoz fordulni a lábzsibbadással?

Az állandó lábzsibbadás okát mindenképpen érdemes kivizsgáltatni, hiszen akár az is előfordulhat, hogy a zsibbadás, bizsergés miatt nem vesszük észre, hogy megsérült az alsó végtagunk. Azonnal forduljunk orvoshoz, ha a lábzsibbadás mellett

kezelés ellenére sem múló hólyag, vágás vagy fekély jelentkezik a lábon,

elfertőződik, megfeketedik és kellemetlen szagot áraszt egy seb a lábon,

véraláfutások vagy sötét bőrkeményedések jelennek meg a lábon,

fájdalmasak, vörösek vagy meleg érzetűek az alsó végtagok,

szokatlan tünetek jelentkeznek, például gyakori vizelés, vagy izomgörcs és -fájdalom.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Getty Images