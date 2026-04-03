Megkezdődött az Ukrajnának szánt villanymozdonyok gyártása Franciaországban

Franciaországban, az Alstom vállalat belforti üzemében elkezdődött az Ukrajnának szánt elektromos mozdonyok gyártása. A hírről az Ukrzaliznicja számolt be a közösségi médiában.

A bejegyzés szerint a folyamatban hazai vállalatok is részt vesznek, a gyártás lokalizációja érdekében ukrán beszállítók ajánlatait vizsgálják az Alstom Transport szakemberei. Az ukrajnai üzemekben a mozdonyok rádiókészülékei, biztonsági és tűzjelző rendszerei, fékrendszerük elemei, fűtési berendezései és ülései, valamint homokszórói készülnek majd.

Megjegyzik, hogy a mozdonykerekek gyártása kapcsán is folynak az egyeztetések.

„Megkezdődött az új elektromos mozdonyok gyártása az Ukrzaliznicja számára: az első elektromos mozdony karosszériáját már legyártották. A szerelvény 2027 elején érkezik Ukrajnába, majd megkapja a szükséges tanúsítványokat és átesik a teszteléseken”

– áll a jelentésben.

A szerződésben foglalt 55 kocsit a tervek szerint 2029 májusáig szállítják le.

„Ez az első ilyen nagyszabású villanymozdony-beszerzés az Ukrzaliznicja történetében, és fontosnak érezzük, hogy ukrán vállalatok is részt vegyenek a gyártásban”

– tette hozzá a vasúttársaság.

Az új villanymozdonyok maximális teljesítménye akár 9000 kW is lehet, sebességük elérheti a 120 km/h-t.

