Idén már több mint 507 hektárnyi területet perzselt fel a tűz Kárpátalján

Megyénkben az év eleje óta több mint 507 hektárnyi területen égett száraz fű, bokor vagy szemét – derült ki a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata kárpátaljai kirendeltségének Facebookon közzétett bejegyzéséből.

Mint írják, csak az elmúlt 24 órában 8 tűzesetet regisztráltak. Ezek legnagyobb számban a Huszti járásban fordultak elő, de az Ungvári és a Munkácsi járásban is akadt dolguk a tűzoltóknak.

„Az ok szinte mindig ugyanaz: az emberi gondatlanság vagy szándékos gyújtogatás. A tűz pusztítja a természetet, gyorsan terjed, valamint házakra és melléképületekre is átterjedhet”

– olvasható a bejegyzésben.

A szakszolgálat figyelmeztet: ne égessük a száraz aljnövényzetet! Egyben arra kérik a lakosokat, hogy aki tüzet észlel, tárcsázza a 101-es segélyhívót.

Kapcsolódó: