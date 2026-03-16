Lakóházat veszélyeztetett a száraz fű égetése a Huszti járásban

A száraz aljnövényzet meggyújtása okozott komoly problémát vasárnap este a huszti járásban. A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége arról számolt be, hogy Jablonovkán (Jablunyivka), a Leszja Ukrajinka utcában kerítettek be a lángok egy portát.

Helyi lakosok értesítették a tűzoltókat, amint észrevették, hogy egy melléképület lángra kapott. Viski és técsői egységek vonultak ki a helyszínre.

Beavatkozásuk nélkül egy közeli lakóépület is veszélybe került volna. Amíg a szakemberek dolgoztak, a falusiak sem tétlenkedtek, és az aljnövényzet oltását végezték.

A tüzet körülbelül egy óra alatt sikerült megfékezni. A melléképület leégett, a mellett álló házban viszont nem keletkezett kár.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: