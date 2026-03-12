Dulfalván égett a száraz aljnövényzet

Tavasszal gyakran problémát okoz a száraz aljnövényzet törvény által is tiltott égetése. A tűzoltóság munkatársai igyekeznek tetten érni a szabálysértőket, és megelőzni a nagyobb bajt.

Így történt ez a técsői járási Dulfalván (Dulovo) is, ahol egy 35 éves nő lobbantotta lángra a száraz füvet a lakóházak közelében. Az arra járó tűzoltók eljárást kezdeményeztek a gyújtogató ellen, aki pénzbírságra számíthat – olvasható a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének Facebook-oldalán.

A ma délután született bejegyzésben felhívják a figyelmet, hogy csak az elmúlt 24 órában 29 alkalommal károsították a lángok a kárpátaljai ökoszisztémát. Az év eleje óta már 240 ilyen esethez vonultak ki a szakemberek, és összesen 165 hektárnyi területen pusztított a tűz.

A törvény szigorú a gyújtogatókkal szemben: 3060 és 6120 hrivnya közötti büntetés jár a száraz növényzet engedély nélküli égetéséért.

A szabályozás pedig nem véletlen, a tűz nemcsak az állatvilágot pusztítja, hanem az erdőkre, a lakóházakra és az emberi éltre is közvetlen veszélyt jelent.

