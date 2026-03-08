Száraz fű égetéséért bírságoltak meg egy nőt a Técsői járásban

Száraz növényzetet égetett egy 69 éves nő Úrmezőn (Ruszke Pole) március 7-én – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ közleménye szerint a nőt egy ellenőrzés során érték tetten. Az esetről közigazgatási jegyzőkönyvet készítettek. A szabálysértésért 3060 hrivnya pénzbírság szabható ki.

A DSZNSZ megjegyezte, hogy 2026 eleje óta már 76 tüzet regisztráltak a kárpátaljai ökoszisztémában 38 hektáros területen.

A száraz fű égetése törvénysértés, amely felelősségre vonással és pénzbírsággal jár.

