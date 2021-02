Minimális madridi siker, megnyugtató manchesteri előny

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai játéknapján az Atalanta a Real Madridot, a Mönchengladbach pedig a Manchester Cityt fogadta. Mindkét találkozó vendéggyőzelemmel ért véget, így a Real és a City előnyből várhatja a hazai visszavágót. Az Európa-liga egyetlen szerdai találkozóján a Tottenham 4:0-ra kiütötte az osztrák Wolfsbergert, így kettős győzelemmel jutott tovább a nyolcaddöntőbe.

Az Atalanta már a 17. percben emberhátrányba került a Real Madrid ellen, miután Freuler felrúgta a kapura törő Mendyt. A vendégek ennek ellenére nem tudtak gólt szerezni a 86. percig, hiába volt több helyzetük is. Ekkor Modric átadását követően Mendy volt eredményes, ezzel beállítva a 0:1-es végeredményt. Az Atalanta nem tudta megmutatni saját játékát, tíz emberrel kénytelenek voltak szinte az egész mérkőzést végig védekezni, és kontrákra építeni a támadásokat.

A Mönchenglabach a budapesti Puskás Arénában látta vendégül a Manchester City együttesét. Az angolok a 29. percben szerezték meg a vezetést Bernardo Silva találatával (0:1), majd a 65. percben Silva gólpasszt adott Gabriel Jesusnak, aki beállította a 0:2-es végeredményt. Az angolok így megnyugtató, kétgólos előnyből várhatják a visszavágót.

A Tottenham az idegenbeli 4:1-es győzelmét követően hazai pályán is négy góllal ütötte ki osztrák ellenfelét. A Wolfsbergernek ezúttal sem volt esélye Mourinho csapata ellen. Az első játékrész után még csak egy góllal vezetett a Spurs, Dele Alli volt eredményes a 11. percben, de a második félidőben kinyílt a londoni gólzsák. Előbb Carlos Vinicius, majd Gareth Bale talált be, a 83. percben pedig ismét Vinicius volt eredményes (4:0). A Tottenham 8:1-es összesítéssel jutott tovább az Európa-liga legjobb tizenhat csapata közé. Csütörtökön a Sahtar Donyeck és a Dinamo Kijev is pályára lép. A donyeckiek hazai pályán fogadják a Maccabi Tel Aviv együttesét, a Dinamo pedig a Club Brugge otthonába látogat.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők:

Atalanta Bergamo – Real Madrid 0:1

Borussia Mönchengladbach – Manchester City 0:2

Európa-liga, 1/16:

Tottenham – Wolfsberger 4:0, továbbjutott a Tottenham 8:1-gyel

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma