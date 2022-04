MK: a Fradi a Győrt, a Paks az Újpestet ütötte ki az elődöntőben

A Ferencvárosi TC 4:1-re nyert a Győri ETO FC vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében, így öt év után ismét bejutott a fináléba, ahol az Újpestet 3:0-ra elintéző Pakssal játszik május 11-én a Puskás Arénában.

Az NB II-es Győr és az NB I listavezetője, az FTC összecsapásán a 32. percre nem maradt kérdés, Sztanyiszlav Csercseszov együttese addigra kétgólos előnyre tett szert. Előbb Franck Boli lőtt akrobatikus mozdulattal Fadgyas Tamás kapujába, majd az utóbbi hetekben remek formába lendülő Kristoffer Zachariassen fejelt mesterien a kapu bal oldalába. Az ETO hiába küzdött becsülettel, Dibusz Dénesnek nem sok védenivalója volt. A Ferencváros a találkozó elejétől kezdve magabiztosan futballozott, hol a jobb, hol a bal oldalon vezetett támadásokat. A pályán a játék egysíkú volt, a labda továbbra is a hazaiak térfelén pattogott, Franck Boli pedig háromgólosra növelte az előnyt: egy méterről gurított az üres kapuba. A hazaiak becsületére legyen mondva, a 73. percben a csereként beálló Bacsa Patrik révén szépítettek, amihez azért Dibusz hibája is kellett. A Ferencváros a hajrában újabb gólt ért el, és erőlködés nélkül nyerte meg a győri elődöntőt. A rekordgyőztes negyedik gólját a csereként beálló Luka Marin és a hazaiak védője, Lipták hozta össze, az egykori német válogatott középpályás beadását a győriek védője bólintotta a kapuba. A győrieknél végig pályán volt a kárpátaljai Toma György, aki a Munkács Futball Akadémia neveltjei közé tartozik. A Fradi a megyei első osztályú Hatvan és Tököl, az NB II-es Vasas és az NB I-es Honvéd után a másodosztályú Győri ETO-t is búcsúztatta, s a május 11-i fináléban a Pakssal csaphat össze a Puskás Arénában a trófeáért – amelyet 2017 óta nem hódított el.

A Paks-Újpest mérkőzésen a 21. percben Nagy Richárd tekerte kapura a bal oldali szabadrúgást, és nem Filip Pajovicson múlt, hogy nem szereztek vezetést a zöld-fehérek. Hat perccel később viszont már a kapufa sem segítette ki az Újpestet, Balogh Balázs beadásába olyan szerencsétlenül nyúlt bele az Ádám Martin elől menteni igyekvő Abdoulaye Diaby, hogy a labda a bal kapufáról a kapuba pattant. A félidő hajrájában a mali légiós gólpasszal tehette volna jóvá hibáját, de hiába fejelte a labdát okosan Budu Zivzivadze elé, ő kapásból fölé bombázta. Jóval pörgősebben kezdték a vendégek a második félidőt, különösen a Beridze-Zivzivadze-Croizet hármas tűnt aktívnak. A 66. percben mégis Windecker József duplázta meg a paksi előnyt. Ezt már végképp nehezen viselték a lilák, Jorgosz Kutrumbisz olyan durván lépett rá Sajbán Mátéra, hogy Bogár Gergő kiállította. A paksiak a hajrában még bevitték a kegyelemdöfést: Sajbán Máté szenzációs góljával háromgólos kiütéses győzelmet arattak a tolnaiak. A Paks története első kupadöntőjére készülhet, ahol a májusra szinte már biztosan bajnok Ferencvárossal csaphatnak össze. A paksiaknál végig a pályán volt a védelem alapemberének számító aknaszlatinai Tamás Olivér, aki nemrég megszerezte első gólját a magyar U21-es válogatott színeiben, most pedig a kupadöntőre készülhet csapatával.

Magyar Kupa, elődöntők:

Paksi FC – Újpest FC 3:0

Győri ETO FC – Ferencvárosi TC 1:4

A döntőben: Ferencvárosi TC – Paksi FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: paksifc.hu