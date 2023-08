NB I: győzelemmel kezdett a Debrecen és a Kisvárda is

A magyar labdarúgó NB I 1. fordulójának hétfői mérkőzésén kétgólos sikert aratott hazai pályán a tavalyi szezon bronzérmese, az Európa Konferencialiga (EKL) selejtezőjének visszavágójára készülő Debreceni VSC. A Loki a Mezőkövesdet gyűrte le a Nagyerdei Stadionban. Mindkét csapatban kezdőként léptek pályára a kárpátaljai játékosok, Kusnyír Erik, illetve Vajda Sándor. A szintén az EKL-ben érdekelt Zalaegerszeg nagy meglepetésre két góllal kikapott odahaza a Kisvárda vendéglátójaként. A másodosztályban a Honvéd győzelemmel kezdett, a Vasas pedig hazai vereséggel rajtolt.

A Debreceni VSC hátrányból felállva 3–1-re megverte a vendég Mezőkövesdet. A 27. percben Drazsics góljával még a vendég Mezőkövesd szerzett vezetést, de a hazaiaknál Loncsar duplázni tudott (a 33. percben egyenlített, az 55. percben pedig vezetéshez juttatta a Lokit), a ráadásban pedig Dorian Babunszki is betalált. A DVSC-ben futballozó izsnyétei Kusnyír Erik végig a pályán volt, ahogy a Mezőkövesd játékosa, a tekeházai Vajda Sándor is.

Mesanovic duplájával nyert idegenben a Kisvárda, méghozzá a kupagyőztes Zalaegerszeg otthonában. A hazaiak kezdtek aktívabban: Mim Gergely rögtön az első percben remekül futott el a jobb szélen, középre adott, Ubochioma ígéretes helyzetből lőhetett, de rosszul találta el a labdát. Úgy nézett ki, a hazaiak uralják majd a játékot, csakhogy Jasmin Mesanovic duplájával kétgólos előnyre tett szert a vendégcsapat, ami kitartott a találkozó végéig.

A labdarúgó NB II nyitó fordulójában az ETO nyerte meg a győri városi rangadót a Gyirmót otthonában (4600 néző előtt), az újonc BVSC-Zugló legyőzte a Szombathelyi Haladást, a Nyíregyháza pedig a Siófokot fektette két vállra. Vasárnap este pályára lépett a bajnokság talán két legnagyobb esélyese, a Honvéd és a Vasas is. Előbbi Csákváron egy késői góllal aratott győzelmet, míg utóbbi meglepetésre hazai pályán kapott ki a Budafoktól. A Tiszakécske izgalmas mérkőzést nyert meg Kozármislenyben, a Pécs pedig a Mosonmagyaróvárt verte meg. A játéknap egyetlen döntetlenje az Ajka–Soroksár összecsapáson született.

A Vasasban futballozó nagydobronyi Hidi M. Sándor a szünetben állt be a Budafok elleni találkozón. A viski Takács Ronald, aki ebben az idényben már a Gyirmótot erősíti, a 60. percben lépett pályára a feljutásra készülő Győri ETO elleni mérkőzésen. A Kazincbarcikán győzelmet arató Szeged színeiben végig a pályán volt a nagybégányi Gajdos Zsolt. A tavalyi szezonhoz képest megerősödő Nyíregyháza csapatában három kárpátaljai játékos is pályára lépett: Rjasko és Toma végigjátszotta a szabolcsiak győztes találkozóját, az aknaszlatinai Tamás Olivér pedig a 80. percben állt be csereként. A Pécs együttesében 63 percet töltött a pályán a tiszaújhelyi Harsányi István, aki a 14. percben szerezte meg csapata egyetlen, győzelmet érő találatát.

OTP Bank Liga (NB I), 1. forduló:

Zalaegerszegi TE – Kisvárda FC 0-2

Debreceni VSC – Mezőkövesd FC 3-1

Merkantil Bank Liga (NB II), 1. forduló:

BVSC-Zugló – Haladás 1-0

Gyirmót – Győri ETO 2-3

Nyíregyháza – Siófok 2-0

Ajka – Soroksár 1-1

Csákvár – Honvéd 1-2

Vasas – Budafoki MTE 0-1

Kazincbarcika – Szeged 0-1

Kozármisleny – Tiszakécske 1-2

Pécsi MFC – Mosonmagyaróvár 1-0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma