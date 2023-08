NB I: MTK-győzelem Debrecenben, hatot lőtt a Fradi

A Debreceni VSC az MTK elleni hazai meccsen, a Paks a Ferencváros otthonában szenvedte el az első bajnoki vereségét az idényben, a Fehérvár FC pedig a Mezőkövesd elleni sikerrel megszerezte az első győzelmét a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 5. fordulójában. A Kecskeméti TE a Puskás Akadémiát győzte le 4-1-re, a DVTK 2-0-s sikerrel zárt a Kisvárda elleni összecsapást, az Újpest pedig kiszenvedte a 2-1-es sikert a Zalaegerszegi TE vendéglátójaként.

A Paks hálóőre, Szappanos már a harmadik percben bravúrral védett a Fradi elleni idegenbeli találkozón, de Traore cselsorozata és lövése után már ő is tehetetlen volt. A fővárosiak még nagyobb lendülettel rohamoztak, s bár Ben Romdhane próbálkozásánál még a kapufa kisegítette a vendégeket, húsz perc után Varga Barnabás megduplázta a ferencvárosi előnyt. A korábbi paksi gólkirály újra bevette Szappanos kapuját, viszont hamarosan érkezett a szépítő találat a vendégektől. A játékrész hajrájára teljesen összeomlott a Paks védekezése: Varga mesterhármast ért el, majd a hosszabbításban Samy Mmaee és Tokmac góljaival már 6-1-et mutatott az eredményjelző. Egy ziccerig kijátszott támadás végén Pesic a kapufát találta el, de újabb gólt már nem tudott szerezni a címvédő. A hajrában inkább a Paks támadott, de nem sikerült gólt szereznie a kiengedő Ferencváros ellen, maradt a 6-1-es kiütéses hazai győzelem.

A Debrecen korán vezetést szerzett az MTK ellen: a hetedik percben Alekszandrosz Kiziridisz hajszálpontos kiugratással hozta helyzetbe Bárány Donátot, aki elhúzta a labdát a fővárosiak kapusa mellett és a hálóba gurított. Három perccel később egy szöglet után Bobál Dávid egyenlített. Újabb három perc elteltével érkezett a harmadik találat: Németh Krisztián középről kipasszolta a labdát a szélre Bognár Istvánnak, aki a kapus Megyeri Balázs mellett magabiztosan a hálóba lőtt, ezzel már az MTK vezetett. Két Bárány-fejes teremtett veszélyt az MTK kapuja előtt a második felvonás elején, majd a 63. percben Németh Krisztián három szép csel után, éles szögből megszerezte a vendégek harmadik találatát. Az eredmény ezután már nem változott: DVSC–MTK 1–3. A találkozót mindkét kárpátaljai játékos, Kusnyír Erik (DVSC) és Hej Viktor (MTK) is végigjátszotta.

A két nyeretlen csapat mérkőzésén (Fehérvár–Mezőkövesd) a hazaiak játszottak valamivel aktívabban, de mezőnyfölényük sokáig nem mutatkozott meg nagyobb helyzetekben. A második félidőben a kövesdiek egy-egy ellentámadásuk végén szerezhettek volna gólt, de kimaradtak a lehetőségeik. A hajrához közeledve egyre veszélyesebbé vált a Fehérvár, Schön lövését bravúrral védte Piscitelli, majd Kalmár távoli próbálkozását is a kapufára tolta a vendégek kapusa. A 82. percben egy bal oldali szöglet után már Piscitelli sem segíthetett, a csereként beállt Szabó Levente lőtt a rövid kapufától a hálóba, majd a hosszabbításban, egy kontra végén Kastrati a felezővonaltól vezette ziccerig a labdát, és döntötte el a mérkőzést (2–0).

A forduló rangadóján a Kecskemét, két tizenegyes góllal, a szünetre kétgólos vezetést szerzett a Puskás Akadémia ellen. A fordulás után a Puskás Akadémia is kapott egy büntetőt, amelyet értékesített is, de a folytatásban már a Kecskemét dominált, és két további találattal eldöntötte a mérkőzést. Horváth Krisztofer gólt lőtt, gólpasszt adott és kiharcolt egy büntetőt is, így 4–1-re nyert a tavalyi ezüstérmes.

Az első félidőben az első hazai sikerére hajtó DVTK alakított ki több helyzetet, de a játékrész hajrájáig nem tudott gólt szerezni a Kisvárda ellen. A szünethez közeledve azonban kétszer is eredményes volt, Gera Dániel és Edomwonyi vette be a vendégek kapuját (2–0).

Az Újpest az 1. percben szerzett vezetést a ZTE ellen: Kiss Tamás jobboldali beadása után Csoboth Kevin fejelt a hálóba. A ZTE több hatalmas helyzetet is kialakított, Banainak bravúrt is be kellett mutatnia, egy alkalommal csak a kapufa mentette meg a lila-fehéreket. A második félidőben Mim Gergely góljával egyenlített a ZTE, de egy perccel később, Ambrose találatával visszavette az előnyt az Újpest. A hátralévő időben a zalaiak már nem tudtak újítani, az Újpest 2–1-es győzelemmel zárta a találkozót.

