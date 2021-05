NB I: visszatértek a nézők, kiesett a Diósgyőr

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában részben már visszatérhettek a szurkolók a lelátókra, hogy onnan buzdíthassák kedvenceiket. Az utolsó forduló előtt biztossá vált, hogy a Budafok után az Újpesttel gólnélküli döntetlent játszó Diósgyőr is búcsúzik az élvonaltól. A negyedik helyen álló Paks 4:2-re kiütötte a Puskás Akadémiát, így a Felcsútnak az utolsó mérkőzésén mindenképp győznie kell a Budafok ellen, hogy megtartsa második helyét a MOL Fehérvár előtt. A bajnok Ferencváros 3600 néző előtt 2:1-re legyőzte a nagyot küzdő Mezőkövesdet, így a szurkolók is megünnepelhették a 32-szeres bajnokcsapatot.

A Diósgyőr győzelmi kényszerben lépett pályára az Újpest ellen, a vendégek pedig abban a tudatban, hogy a biztos bennmaradáshoz pontot kell szerezniük. A találkozón gólnélküli döntetlen született, így a Budapest Honvéd budafoki győzelme után biztossá vált, hogy a kispestiek a következő szezont is az NB I-ben kezdhetik meg, a DVTK pedig idén nem ússza meg a kiesést. A Budafoki MTE csapatában a viski Takács Ronald 81 percet töltött a pályán. Az MTK Budapest a MOL Fehérvárt látta vendégül, és végül elég sima, 1:3-as vereséget szenvedtek a kék-fehérek. A székesfehérváriaknak ezzel még megmaradt a matematikai esélyük a második helyre, mivel a Puskás Akadémia vereséget szenvedett Pakson. A Puskás bár 1:0-s vezetéssel mehetett szünetre Pakson, a második félidőben összekapta magát a hazai csapat. Előbb a csereként beálló Böde Dániel egyenlített, majd a 71. percben Nunes öngóljával már a tolnaiak vezettek. Ezután Bognár István kétszer is betalált, és már 4:1 volt a Paks javára. A 88. percben Szabó János öngóljával szépítettek a vendégek, de így is 4:2-es vereséget szenvedtek. A hazaiaknál az aknaszlatinai Tamás Olivér végig a pályán volt. A Zalaegerszeg egy tétnélküli találkozón gólnélküli döntetlent játszott a Kisvárda együttesével, a Ferencváros pedig 2:1-re legyőzte hazai pályán a Mezőkövesdet. Az FTC a 24. percben szerezte meg a vezetést Tokmac góljával, amire Besirovic a 64. percben válaszolt. A Fradi mindent megtett a győzelemért, és a 89. percben össze is jött a nyertes találat: Laidouni labdaszerzése után balról középre passzolt, az érkező Tokmac pedig megszerezte saját maga és csapata második gólját. A Mezőkövesdben a nagyszőlősi Vajda Sándor végigjátszotta a találkozót, és kemény védőmunkájával ő is hozzájárult ahhoz, hogy csapata csupán két gólt kapott a bajnok otthonában.

OTP Bank Liga, 32. forduló:

Diósgyőri VTK – Újpest FC 0:0

Zalaegerszegi TE – Kisvárda Master Good 0:0

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry 2:1

MTK Budapest – MOL Fehérvár 1:3

Budafoki MTE – Budapest Honvéd 0:1

Paksi FC – Puskás Akadémia 4:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma