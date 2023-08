NB II: hazai pályán kapott ki a Honvéd, ismét élen a Győri ETO

A magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokság (NB II) 6. fordulójában hazai pályán szenvedett vereséget az addigi éllovas Budafoki MTE, de a Szeged is hazai környezetben vesztette el veretlenségét. Ismét botlott a Budapest Honvéd gárdája, a szintén fővárosi Vasas viszont ezúttal sima győzelmet aratott, ahogy a Győri ETO is, így a Rába-partiak visszavették a vezetést a tabellán. Hat játéknapot követően már csak a Nyíregyháza és a Pécsi MFC veretlen (egyaránt 3-3 győzelemmel és döntetlennel állnak).

A budafokiak 2-1-es veresége után a Tiszakécskét 2-0-ra legyőző Győri ETO FC ismét átvette a vezetést a tabellán. A Nyíregyháza a Soroksár otthonából hozta el a három pontot, és ezzel felzárkózott az élmezőnyhöz, amelyben meglehetősen nagy a tumultus. A Budafok mellett a Szeged is hazai pályán vesztette el idénybeli veretlenségét, a Csákvár távozott három ponttal a Tisza partjáról.

A Vasas 4-0-s győzelmet aratott a Siófok ellen, a sereghajtó Mosonmagyaróvár 3-3-as döntetlent játszott az újonc BVSC ellen, a Gyirmót FC Győr pedig továbbra is kiesőhelyen áll, miután a PMFC otthonában sem tudta megszerezni idénybeli első győzelmét (0-0). A forduló a Budapest Honvéd–Szombathelyi Haladás mérkőzéssel zárult. A kispesti csapat a második félidőben Bocskay góljával vezetést szerezett, de a szombathelyiek a hajrában váratlanul egyenlítettek, majd Kovács Nikolasz kiállítása után egy büntetőből a győztes találatot is megszerezték.

A kárpátaljai játékosok közül a fordulóban hatan léptek pályára. A Vasasban futballozó nagydobronyi Hidi M. Sándor 82 percet töltött pályán a Siófok elleni mérkőzésen. A Pécsi MFC–Gyirmót FC találkozón csupán két percig volt egyszerre a pályán a tiszaújhelyi Harsányi István (a 60. percben állt be csereként a pécsieknél) és a viski Takács Ronald (a 62. percben cserélték le a Gyirmót együttesénél). Az első vereségét elkönyvelő Szeged csapatában a nagybégányi Gajdos Zsoltot az 56. percben cserélték le. A Nyíregyháza együttesében Rjasko és Toma is végig a pályán volt Soroksáron, mindkét kárpátaljai játékosnak sikerült begyűjtenie egy-egy sárga lapot. Az aknaszlatinai Tamás Olivér ezúttal is a kispadról nézte végig csapata sikerét.

A 6. forduló eredményei:

Soroksár–Nyíregyháza 1–2

Mosonmagyaróvár–BVSC Zugló 3–3

Budafok–Kozármisleny 1–2

Kazincbarcika–Ajka 1–0

Vasas–Siófok 4–0

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Csákvár 0–2

Győri ETO FC–Tiszakécske 2–0

PMFC–Gyirmót FC Győr 0–0

Budapest Honvéd–Szombathelyi Haladás 1–2

A bajnoki tabella állása:

1. Győri ETO FC 15–7 15 2. Budafoki MTE 8–3 13 3. Kozármisleny 10–7 12 4. Nyíregyháza Spartacus 9–5 12 5. Pécsi MFC 4–0 12 6. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 7–6 11 7. Soroksár SC 8–6 10 8. Kazincbarcika 7–4 9 9. Vasas FC 14–8 8 10. Budapest Honvéd 7–8 7 11. Szombathelyi Haladás 8–11 7 12. FC Csákvár 8–9 6 13. Tiszakécske 7–10 5 14. FC Ajka 3–6 5 15. BFC Siófok 4–10 5 16. BVSC Zugló 5–12 4 17. Gyirmót FC Győr 6–8 4 18. Mosonmagyaróvár 6–16 2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma