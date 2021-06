Német feltámadás, spanyol gyengélkedés, olasz történelmi mérleg

A labdarúgó Európa-bajnokság E csoportjában szereplő Spanyolország válogatottja nagy meglepetésre nem bírt a lengyelekkel, és 1:1-es döntetlennel kellett beérnie Luis Enrique megfiatalított csapata. Az F csoportban a németek 0:1-ről fordítottak Portugália ellen, és intézték el 4:2-re az Eb-címvédőt. Az A csoportban már a 3. fordulót rendezték, ahol az olaszok megtartották hibátlan mérlegüket, és 1:0-ra legyőzték Wales válogatottját.

A lengyelek az első pontjaikért, a spanyolok pedig első győzelmükért léptek pályára az E csoport összecsapásán. A mérkőzés 25. percében a spanyolok szerezték meg a vezetést Morata góljával, de az 54. percben Lewandowski találatával egyenlítettek a lengyelek. Az 58. percben a spanyoloknak volt lehetőségük a győzelem megszerzésére, de Moreno kapufára lőtte a csapata számára megítélt büntetőt. A spanyolok így két mérkőzés után győzelem nélkül állnak csoportjuk harmadik helyén a svédek és a szlovákok mögött, megelőzve az egypontos lengyeleket. A 3. fordulóban a spanyol–szlovák és a lengyel–svéd mérkőzésen is a továbbjutás lesz a tét.

Az F csoportban a portugálok már a 15. percben vezetést szereztek a németek ellen, de még az első játékrész vége előtt két öngóllal fordítottak a házigazdák. A 35. percben Dias, négy perccel később pedig Guerreiro talált be saját kapujába. Az 51. percben Havertz megszerezte az első német gólt, amivel már 3:1-re vezettek, majd kilenc perc múlva Gosens is eredményes volt (4:1). A 67. percben Diogo Jota már a negyedik portugál találatot szerezte, de mivel kettőt rossz kapuba lőttek az ibériaiak, így a liverpooli támadó gólja csak az eredményt kozmetikázta (4:2). Az utolsó fordulóban a Németország–Magyarország találkozó a továbbjutásról dönthet, ahogy a francia–portugál összecsapás is.

Az A csoportban a 3. fordulót rendezték, ahol a már továbbjutó olaszok nyolc helyen változtattak a kezdőcsapaton Wales ellen. A Squadra Azzura így is kapott gól nélkül nyerte meg a találkozót. Az olaszok gólját Pessina szerezte a 39. percben, a walesieknek pedig Bale ordító gólhelyzetén kívül nem volt egyetlen sanszuk sem a gólszerzésre. Mancini csapatának ez volt zsinórban a tizenegyedik győzelme, és a harmincadik veretlen mérkőzése, ráadásul az Európa-bajnokságok történetében az olasz az első válogatott, amelyik úgy nyerte meg csoportját, hogy három győzelme során egyetlen gólt sem kapott. Mivel Svájc 3:1-es győzelmet aratott Törökország ellen, így Wales jobb gólkülönbségének köszönhetően második helyen jutott tovább a csoportból, a svájciak pedig abban bízhatnak, hogy legjobb harmadikként ők is tovább menetelhetnek.

A magyar válogatott után az ukrán csapat is megízlelheti, hogy milyen a világ egyik legjobbja ellen játszani, mivel ha csoportjuk második helyén végeznek, úgy az olaszokkal kerülhetnek össze. Ehhez az is szükséges, hogy hétfő este ne szenvedjenek vereséget Ausztria ellen.

Labdarúgó Európa-bajnokság, 2. forduló:

E csoport: Spanyolország–Lengyelország 1:1

Az állás: 1. Svédország 4 (1:0), 2. Szlovákia 3 (2:2), 3. Spanyolország 2 (1:1), 4. Lengyelország 1 (2:3).

F csoport: Németország–Portugália 4:2

Az állás: 1. Franciaország 4 (2:1), 2. Németország 3 (4:3), 3. Portugália 3 (5:4), 4. Magyarország 1 (1:4).

3. forduló, A csoport:

Olaszország–Wales 1:0

Svájc–Törökország 3:1

A végeredmény: 1 Olaszország 9 (7:0), 2. Wales 4 (3:2), 3. Svájc 4 (4:5), 4. Törökország 0 (1:8).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma