Köln – a Rajna-Ruhr régióval közösen – megerősítette rendezési tervét a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpiára azzal, hogy benyújtotta hivatalos pályázati elképzeléseit a Német Olimpiai Sportszövetségnek.

Az anyaghoz csatolták azt a közvélemény-kutatási eredményt, amely szerint az 1,4 millió szavazó kétharmada támogatja az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére vonatkozó előkészületek folytatását.

A pályázat élvezi Észak-Rajna-Vesztfália parlamentjének, a regionális kormánynak, az érintett önkormányzatoknak, valamint több mint 40 vállalatnak a támogatását és széles körben lefolytatott konzultációk után készült el. A cél az volt, hogy a korábbi tervekhez képest csökkentsék a sportolók utazási idejét, és ennek megfelelően jelöljenek ki potenciális ötkarikás sportlétesítményeket úgy, hogy jelentősen ne növekedjen a beruházási költség.

A Köln vezette Rajna-Ruhr régió Münchennel és Berlinnel verseng a német jelöltségért, miután Hamburg – a kedvezőtlen lakossági támogatás miatt – a múlt hónapban visszalépett.

A Német Olimpiai Sportszövetség várhatóan szeptember 26-án dönt, hogy melyik város és melyik évre jelentkezzen olimpiai házigazdának.

Németország 1936-ban Berlinben, 1972-ben pedig Münchenben adott otthont nyári olimpiának.

A 2028-asnyári olimpiai játékoknak Loas Angeles, illetve részeben Oklahoma City ad majd otthont.

Los Angeles harmadik alkalommal fogja megrendezni a nyári olimpiai játékokat.

A város eredetileg a 2024-es játékok megrendezésére pályázott, de miután többen is visszaléptek és csak Párizs, illetve Los Angeles maradt a versenyben, a NOB 2017 júliusában úgy döntött, hogy mind a 2024-es, mind a 2028-as játékokat közösen ítéli oda. 2017. július 31-én a NOB Los Angelesnek adta a 2028-as olimpiát, és 1,8 milliárd dollárral támogatná a versenyeket.

Összességében ez a kilencedik (nyári és téli) olimpia lesz, amit az Egyesült Államok rendez, az első az 1996-os atlantai óta. Csak London és Párizs rendezett annyi olimpiát, mint Los Angeles

és az első város lesz Európán kívül, ami háromszor rendezte meg a játékokat.

Forrás: hirado.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →