Norrisé a pole a Brazil Nagydíjon
Az összetettben élen álló Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj szombati időmérő edzését Sao Paulóban, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.
A 25 éves pilótának – aki szombaton a sprintfutamon rajt-cél győzelmet aratott – ez az idei hatodik és pályafutása 15. pole pozíciója.
Norris mellől Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes ifjú olasz versenyzője rajtolhat majd, míg a harmadik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája startol.
Norris csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, az ausztrál Oscar Piastri negyedik, a címvédő és négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) pedig csupán 16. lett az időmérőn.
Verstappennel a Forma-1-es debütálása, 2015 óta először fordult elő, hogy műszaki probléma vagy más egyéb gond által nem hátráltatva, önerőből nem sikerült továbbjutnia az időmérő első szakaszából.
A hazai közönség előtt szereplő és a sprintfutam végén nagy balesetet szenvedő Gabirel Bortoleto versenyautóját a kezdésre nem tudták összerakni a Sauber szerelői, így a brazil versenyző csak az utolsó, 20. helyről vág majd neki a viadalnak.
A 71 körös Brazil Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 18 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
2. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
3. sor:
Isack Hadjar (francia, RB)
George Russell (brit, Mercedes)
4. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Oliver Bearman (brit, Haas)
5. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
6. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
7. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
8. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
9. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
10. sor:
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: Lando Norris. Forrás: f1vilag.hu