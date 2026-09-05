Olasz Nagydíj: Gasly a pole pozícióban Monzában
Pierre Gasly, az Alpine francia versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérő edzését Monzában, ahol így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 30 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, méghozzá azon a pályán, ahol karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét aratta még 2020-ban.
Gasly mellől George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajtolhat majd a második helyről, míg a harmadik startpozíciót Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája szerezte meg az időmérőn.
Az összetettben éllovas és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) hetedik lett, de motorelemcserék miatt a rajtrács végéről kell majd kezdenie a viadalt.
Az olasz szurkolók által buzdított Ferrari versenyzőinek nem sikerült túlságosan jól az időmérő, ennek ellenére a monacói Charles Leclerc a negyedik, a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton pedig az ötödik helyről rajtolhat majd. A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland sztárja Hamilton mellől startol.
Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson (új-zélandi), valamint Alexander Albon (Williams) is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot Monzában.
Az 53 körös Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
4. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Lando Norris (brit, McLaren)
5. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
6. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
7. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Esteban Ocon (francia, Haas)
8. sor:
Cunoda Juki (japán, Racing Bulls)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
9. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
10. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
11. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Forrás: MTI
Nyitókép forrása: AP Photo/Luca Bruno