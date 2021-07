Olimpia: a brazilok a németeket, Mexikó a franciákat ütötte ki

Bár a hivatalos nyitóünnepség csak pénteken lesz, néhány sportágban már megkezdődtek a küzdelmek Tokióban, a XXXII. nyári olimpiai játékokon. A labdarúgás kedvelői már egy egész fordulót figyelemmel kísérhettek. A torna eddigi két legnagyobb rangadóján is sima vereséget szenvedtek az európai csapatok: a németeket Brazília, a franciákat pedig Mexikó együttese intézte el könnyedén.

Elsőként a spanyolok léptek pályára az egyiptomiak ellen, és nagy meglepetésre gólnélküli döntetlen született a találkozón, ahol többet támadtak Pedriék, de gólt még a Dani Olmo, Asensio, Oyrzabal támadótrió sem tudott szerezni. Hiába volt teletűzdelve a spanyol válogatott Eb-t is megjárt játékosokkal, Egyiptom jól állta a sarat. A csoport másik mérkőzésén Ausztrália is meglepetést okozott, akik már a 14. percben megszerezték a vezetést Wales góljával, majd a 45+3. percben emberelőnybe is kerültek. A 80. percben Tilio eldöntötte a három pont sorsát, és beállította a 0:2-es végeredményt.

Mexikó gól nélküli első félidőt követően a második játékrészben megsorozta a franciákat: a 47. percben Vega, nyolc perccel később pedig Cordova talált be (2:0). A 69. percben büntetőhöz jutottak a franciák, amit a fiatalok közé beékelt Gignac értékesített. A 35 éves támadó lövésén rajta volt a 36 éves Ochoa kapus, de hárítania nem sikerült a mexikói legendának. A sokkal többet támadó közép-amerikaiak a 80. percben ismét gólt szereztek, Antuna volt eredményes (3:1), majd a hajrában Aguirre is beköszönt, amivel Mexikó 4:1-es kiütéses győzelmet aratott. A csoport másik találkozóján a házigazda Japán Kubo 71. percben szerzett góljával 1:0-ra legyőzte a Dél-Afrikai Köztársaságot.

Brazília már az első félórában eldöntötte a mérkőzés végkimenetelét a németek ellen, miután Richarlison triplázni tudott: a 7., a 22. és a 30. percben is betalált az Everton támadója. A 46. percben végleg lezárhatták volna a találkozót a brazilok, de Cunha kihagyta a kezezésért megítélt büntetőt. A második félidőben lassítottak a dél-amerikaiak, előbb Amiri szépített az 57. percben, miután lövése lepattant a kapus előtt, majd a 84. percben Ache is gólt szerzett, pedig ekkor már 21 perce emberhátrányban játszottak a németek. A 95. percben Paulinho szépségdíjas találatával beállította a 4:2-es végeredményt. A végére bár rövid időre szorossá vált az eredmény, mégsem forgott veszélyben egy percig sem a brazilok győzelme. A csoport másik összecsapásán Elefántcsontpart 2:1-es győzelmet aratott Szaúd-Arábia válogatottja felett.

Az európaiak becsületét a románok mentették meg, akik egy öngóllal 1:0-ra legyűrték Honduras válogatottját. A csoportjukban rendezték meg az Új-Zéland–Dél-Korea találkozót is, ahol az óceániai csapat 1:0-ra diadalmaskodott.

Olimpiai játékok, labdarúgás, 1. forduló:

Egyiptom – Spanyolország 0:0

Mexikó – Franciaország 4:1

Új-Zéland – Dél-Korea 1:0

Elefántcsontpart – Szaúd-Arábia 2:1

Argentína – Ausztrália 0:2

Honduras – Románia 0:1

Japán – Dél-Afrikai Köztársaság 1:0

Brazília – Németország 4:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma