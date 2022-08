Piastri lesz Ocon csapattársa 2023-ban

Egy nappal azt követően, hogy Fernando Alonso bejelentette távozik az istállótól, az Alpine megnevezte a kétszeres bajnok utódját. Nagy meglepetés nem történt, a csapat ausztrál reménységét, Oscar Piastrit igazolta Esteban Ocon mellé.

Komoly mozgolódást indított el a pilótapiacon Sebastian Vettel, aki a Magyar Nagydíj előtt bejelentette, lezárja Forma–1-es pályafutását. Nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, az Aston Martin egy másik bajnokkal, Fernando Alonsóval pótolja a német klasszist. Egy hely tehát szabaddá vált az Alpine-nál.

Hogy ezt a helyet a csapat ausztrál védence, az az Oscar Piastri kapja, akit sokan az egyik legígéretesebb fiatal versenyzőnek tartanak, egyértelműnek tűnt, a csapat ugyanis négy éve támogatja már őt.

Mégis felmerült, lehet még csavar a történetben, Piastri korábbi szerződése ugyanis már lejárt az Alpine-nal, az ausztrál pedig több csapattal is felvette a kapcsolatot (a Williamsszel és a McLarennel is szóba hozták); egyes hírek szerint előzetes megállapodást is kötött velük. Az Alpine azonban igyekezett pontot tenni a találgatások végére.

Kedd délután ugyanis közösségi oldalukon bejelentették, 2023-ban Piastri lesz Esteban Ocon csapattársa, igaz, egyelőre magától a versenyzőtől nem közöltek nyilatkozatot, csupán egy rövid szöveget írtak arról, hogy négy közös év után velük lép fel a királykategóriába. Ez egyesek szerint „gyanús” lehet (akárcsak az, hogy a pilóta közösségi oldalain sem kommentálta még a történteket), az Alpine bejelentését pedig egyelőre csak úgy kellene értelmezni, hogy mindenképpen jogot formálnak arra, hogy Piastri náluk versenyezzen.

A 21 éves ausztrál 2023-ban azt követően lép fel a királykategóriába, hogy az idei évet az Alpine tesztpilótájaként töltötte (több privát gyakorláson is részt vett, és a csapat igyekezett intenzív felkészítési programban részesíteni), az előző három évben pedig három szériában is felért a csúcsra. 2019-ben Forma-Renault bajnok volt, 2020-ban az F3-ban, 2021-ben pedig az F2-ben nem tudták legyőzni.

Forrás: m4sport.hu

Borítókép: Oscar Piastri (Fotó: XPB)