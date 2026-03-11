Premier League: Szoboszlai is jelölt a szezon legjobbja címre

Szoboszlai Dominik is jelölt a szezon legjobbja címre az angol labdarúgó-bajnokságban.

A Premier League hivatalos honlapja szerdán hozta nyilvánosságra annak a 14 futballistának – köztük a Liverpool magyar válogatott középpályásának – a nevét, akikre lehet szavazni. A Vörösöktől egyedül Szoboszlai szerepel a jelöltek között.

A 25 éves magyar játékos a bajnokságban 27 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett és három gólpasszt adott.

Szoboszlai mellett Elliot Anderson (Nottingham Forest), Bruno Fernandes (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Erling Haaland (Manchester City), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), David Raya (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford), Harry Wilson (Fulham) és Granit Xhaka (Sunderland) jelölt a díjra.

Forrás: MTI