Pukánics duplájával ismét nyert az Ungvári FC

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában nyugati rangadóra került sor: az Ungvári FC hazai pályán fogadta a Csernyivci Bukovina együttesét. Volodimir Vaszjutik csapata folytatta veretlenségi szériáját, így továbbra is vezeti az A csoport tabelláját.

A Bukovina az első játékrészben nagyon jól védekezett, és támadásban is szerencséjük volt, mivel Ornat góljával nagy meglepetésre ők szerezték meg a vezetést. Az Ungvári FC többször is kapujához szögezte a vendégeket, de az első játékrészben nem jött össze az egyenlítés, így a csernyivciek vonulhattak boldogabban az öltözőbe. A második félidőben is a hazai csapat irányította a játékot, aminek meg is lett az eredménye, mivel a 68. percben egy jobboldali akció után a remek formában futballozó csapatkapitány, Pukánics Adrián fejelt a vendégek kapujába (1:1). Az egyenlítés után is a bukovinaiak kapuja előtt zajlott a játék, Ferencik, Rjasko és Visnyevszkij is ziccereket hibázott. Nem sokkal később ismét jobboldalról indult az ungvári akció, melynek végén Vadim Ferencik is fejesgóllal vette be a vendégek kapuját (2:1). Ezután a Bukovina játékosai is aktívabbak lettek, és hajtottak az egyenlítésért, de a hazai akciók sem maradtak el. A rendes játékidő letelte után négy perc hosszabbítás következett, ami nem maradt eseménytelen: két gól is született a ráadásban. A 92. percben ismét Pukánics volt eredményes, megszerezve ezzel szezonbeli tízedik találatát (3:1). Az Ungvári FC győzelme ekkor már biztossá vált, viszont a vendégek az utolsó percben könnyedén átjátszották az ungvári védelmet, és szépíteni tudtak Kucsbarov révén (3:2).

A kárpátaljai csapat újabb győzelmével immár 35 pontos, és 1 ponttal vezeti a tabellát a Pogyillja Hmelnickij előtt. A Dinaz Visgorod pontokat vesztett a Nyiva Vinnicja otthonában, de 33 pontjával még mindig versenyben van a feljutásért, ahogy az Epicenter Dunajivcit legyőző Halicsi Kárpáti is (32 pontjával). A következő fordulóban a hatodik helyezett Csajka látogat az Avangard Stadionba, így minden esély megvan arra, hogy az Ungvári FC tovább meneteljen a feljutás felé. A B csoportot magabiztosan vezeti a Metal Harkiv, akiket a feljutást érő második helyért küzdő Metalurg Zaporizzsja, Krivbasz Krivij Rih és Tavrija Szimferopol követnek (a Krími csapat székhelye jelenleg Herszon megyében található, Marijanivka községben).

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 16. forduló:

Ungvári FC – Bukovina Csernyivci 3:2

Pogyillja Hmelnickij – Obolony-2 Kijev 4:0

Kárpáti Halics – Epicenter Dunajivci 1:0

Nyiva Vinnicja – Dinaz Visgorod 0:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma