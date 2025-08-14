Rahói rekord: a legnagyobb létszámú közös online torna

A Rahói kistérség Tudományos-Műszaki, Gyermek- és Ifjúsági Kreativitási Központja a Ukraine Active civil szervezettel együtt részt vett a „Legnagyobb létszámú közös online torna” ukrán rekordjának felállításában.

A teljesítményt hivatalosan is rögzítette az Ukrán Rekordok Nemzeti Nyilvántartása. Az esemény látványos példája annak, hogy a sport, a tánc és az aktív életmód hogyan képes összekapcsolni az embereket.

A program kezdeményezőjét, Olena Mamedovát elismerésben részesítettek a fiatalok sportos életmódjának fejlesztésében elért kiemelkedő munkájáért és személyes eredményeiért.

Forrás: Rahói Városi Tanács

