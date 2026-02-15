Megkezdte munkáját a Rákóczi GENIUS Válogatott

A Magyar Kormány és a Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve 2025-ben is sikeresen folytatta tehetséggondozó munkáját a 2022 nyarán létrehozott kézilabda tehetségpontokban, Kárpátalja 20 településén, hogy a kézilabdaedzés lehetősége minél több gyermek számára elérhetővé váljon.

2025 szeptemberétől a tehetségpontok 808 fiatallal (339 fiú, 248 lány), 7 korcsoportban, 3 régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung), 52 csoportban működtek tovább, 26 testnevelő tanárral.

2026. február 13–15. között a Rákóczi GENIUS Válogatott kézilabdacsapata megtartotta első felkészítő és tehetséggondozó hétvégéjét a Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentrumában. A program a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központja és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem együttműködésének eredményeként létrejött válogatott szakmai munkájának nyitányát jelentette.

A válogatott megalakulásáról szóló döntés 2026. január 15-én született meg, és új távlatokat nyitott a kárpátaljai magyar utánpótlás-nevelésben. A csapat a 2012–2013-as születésű lány korosztály legtehetségesebb sportolóiból áll. A 20 kézilabda tehetségpont hálózatában nyilvántartott – 2012–2013-as születésű – 104 fiatal közül 27 sportoló kapott meghívást a válogatottba edzőik ajánlásai és szakmai értékelések alapján.

A háromnapos foglalkozás során a 20 kézilabda tehetségpont négy edzője, Borgátó Szilvia, Beke Diána, Kaszonyi Katalin és Számárszky Román irányítja a felkészítő edzéseket, biztosítva, hogy a közös munka megalapozza a sportolók fejlődését, képességeit, és egységes szakmai irányvonal mentén egy csapatként mozogjanak a pályán. A hangsúly az alaptechnikákon, a játékmegértésen, valamint a csapatkohézió kialakításán volt.

A program különlegessége, hogy Kárpátalja mindhárom régiójából – Ung, Bereg, valamint Máramaros–Ugocsa térségéből – érkeztek játékosok, biztosítva ezzel a válogatott valóban teljes kárpátaljai lefedettségét. A szakmai stáb szerint már az első hétvége is megmutatta, hogy a térségben jelentős tehetségbázis és komoly szakmai elhivatottság áll rendelkezésre.

A Rákóczi GENIUS Válogatott számára a XIII. Zupkó-kupa előtt, a május 9-i eseményt megelőzően, még két hasonló felépítésű, háromnapos felkészítő hétvége kerül megrendezésre ebben a félévben: 2026. március 6–8., valamint 2026. április 17–19. között. A csapat félévente összesen 40 órás, komplex fejlesztési programban vesz részt, amelyet a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktornát követően egy nyári sporttábor keretében további 16 óra edzés egészít ki.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója