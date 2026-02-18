Roman Jaremcsuk bemutatkozott az Olympique Lyon színeiben

Roman Jaremcsuk hivatalosan is debütált az Olympique Lyon csapatában a francia Ligue 1 22. fordulójában, a Nice elleni hazai mérkőzésen, amelyet a Lyon 2–0-ra megnyert. Az ukrán csatár a 81. percben állt be csereként, amikor már 2–0 volt az állás a hazaiak javára.

Ezek alapján a Sofascore a 9 perces játékidejére 6,5‑ös értékelést adott, ami magasabb, mint annak a játékosnak az értékelése, akit helyettesített — Pavel Schulcz, 6,3.

Jaremcsuk így sikeresen debütált új klubjában, és jó benyomást tett rövid játékkal is a közönség és az elemzők számára.

Kárpátalja.ma

Fotó: Olympique Lyonnais – OL